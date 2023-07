La brume joue les trouble-fêtes sur le Saint-Laurent

Une brume persistante observée dans le Bas-du-Fleuve et en Gaspésie empêche les plaisanciers de naviguer sur le fleuve St-Laurent. Et si la situation force des navigateurs à revoir leurs projets de vacances, elle n'est cependant pas inquiétante.

J'écoute le F.-A.-Gauthier et d'après moi il va être obligé de changer sa corne de brume à l'automne , dit Steven Grant, en riant.

Ouvrir en mode plein écran Steven Grant ne pourra pas profiter de son bateau comme prévu tant que la brume recouvrira le fleuve. Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

Un rire jaune, car la brume des derniers jours gâche tout de même ses projets de vacances. On devait partir normalement pour aller faire la Gaspésie, la Baie-des-Chaleurs, puis le Nouveau-Brunswick, pis là, avec le brouillard, on est quasiment en train de virer fou , soupire le navigateur.

Depuis plus d'une semaine, la brume s'étend chaque matin en Matanie, en Haute-Gaspésie et a gagné Gaspé et Percé au cours des derniers jours. Le brouillard recouvre aussi le secteur de Rimouski.

Ouvrir en mode plein écran À la marina de Rimouski, les bateaux restent à quai en attendant une météo plus adéquate. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Est-ce qu'il y a plus de brume cet été? Depuis un certain temps, on a une masse d'air assez chaude et humide sur la province , convient Simon Legault, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Le phénomène est toutefois dur à mesurer, ajoute le scientifique.

Cette année, les eaux du fleuve et du golfe ne se sont pas réchauffées très rapidement, observe M. Legault. Donc le contraste avec une masse d'air humide sur une surface d'eau qui est plus froide, va généralement être un critère pour générer du brouillard , poursuit-il.

Les changements climatiques ne seraient pas en cause, selon le météorologue, mais la fumée des feux de forêt pourrait avoir retardé le réchauffement du fleuve, causant la brume.

Par mesure de sécurité, les plaisanciers restent donc à quai, en attendant que le vent fasse son œuvre et repousse le brouillard.

Voyager en bateau ou en voilier dans le brouillard, c’est beaucoup plus dangereux. C’est comme naviguer avec les yeux fermés.

Ouvrir en mode plein écran Le vice-commodore du Club de yacht de Matane, Michel Levasseur raconte qu'il n'a jamais vu autant de brume. Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

Je me souviens quand j'étais jeune la brume, on voyait ça durant la période du festival de la crevette, c'était fin juin début juillet , se rappelle le vice-commodore de la marina de Matane, Michel Levasseur. Il ajoute qu'il n'a quand même jamais vu autant de brume.

En attendant de pouvoir sortir son embarcation, il aidera un ami à faire des travaux sur son bateau.