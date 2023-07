Fouille d’un dépotoir : Marc Miller estime que la décision du Manitoba est « sans coeur »

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller déplore la décision du gouvernement du Manitoba de ne pas financer une fouille au dépotoir de Prairie Green, pour retrouver les restes humains de deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé. Il estime que cette décision est « sans coeur ».

Jeudi dernier, le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il ne financera pas les fouilles du dépotoir de Prairie Green pour retrouver les restes de deux femmes autochtones disparues.

Selon le gouvernement provincial, ces fouilles pourraient représenter des risques pour la santé des personnes qui s'impliqueraient dans ces recherches.

Marc Miller s'est exprimé au caucus manitobain de l'Assemblée des Premières Nations (APN), à Halifax, mercredi, dans le cadre de la réunion annuelle d' APN .

Il affirme que la décision du Manitoba a entravé la capacité du gouvernement fédéral à apporter son aide. Il a laissé entendre que la province avait agi de manière insensible.

Ça été d'une manière que je [qualifierais] de sans cœur , a-t-il dit. En tant que gouvernement fédéral, nous devons essayer. La réponse de notre partenaire manitobain rend toute démarche, cet été, logistiquement impossible.

Le gouvernement fédéral est prêt à aider. Nous sommes prêts à jouer un rôle très important dans cette affaire. Mais le gouvernement ne peut pas nationaliser une décharge de la Ville de Winnipeg , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de l'Assemblée des chefs du Manitoba ont rencontré le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, mercredi à Halifax, pour discuter d'enjeux qui les préoccupent. Photo : Facebook/Assembly of Manitoba Chiefs

Morgan Harris, Marcedes Myran et une femme dont l'identité n'est pas connue baptisée Mashkode Bizihiki'kwe, ou Buffalo Woman, sont les victimes d'un tueur en série présumé.

Les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran seraient au dépotoir Prairie Green. La police ignore où se trouvent les restes de Mashkode Bizihiki'kwe.

Selon le ministre Marc Miller, la première ministre du Manitoba soulève à juste titre les enjeux de santé et de sécurité pour les travailleurs qui mènent ces fouilles. Or, il fait remarquer que le fédéral a l'habitude de mener des actions dangereuses, telles que l'assainissement des mines et la recherche dans des dépotoirs.

Il précise qu'il n'a pas demandé au Manitoba de faire tout le travail de fouille, tout seul.

Nous ne disons pas qu'il faut le faire seul. Nous disons que nous sommes prêts à travailler avec vous. Il est très difficile pour le gouvernement du Canada, en tant qu'entité fédérale, de dire qu'il va se précipiter et faire le travail tout seul. Cela ne fonctionnera pas, d'un point de vue logistique , souligne Marc Miller.

L'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM), qui était présente au moment de la déclaration du ministre Marc Miller, soutient cette sortie.

L'inaction et l'indifférence de la province sont inacceptables et méritent d'être condamnées. C'est un reflet profondément décourageant du mépris pour la vie des Premières Nations , affirme la grande cheffe de l’ACM, Cathy Merrick, dans un communiqué de presse.

En tant que chefs des Premières Nations, nous sommes unis pour exiger que les gouvernements provincial et fédéral fassent preuve de compassion, de respect et de responsabilité à l'égard des femmes autochtones disparues ou assassinées et de leurs familles , poursuit la cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson. La Ville de Winnipeg, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral doivent s'impliquer et soutenir les efforts de recherche pour que leurs proches puissent tourner la page et obtenir justice.

Ouvrir en mode plein écran Heather Stefanson, lors d'une conférence de presse, mercredi, pour clore la réunion estivale du Conseil de la fédération tenue à Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Dans une déclaration par écrit, un porte-parole du cabinet de la première ministre indique que Heather Stefanson a été claire sur la position du Manitoba . Il ajoute que la décision est finale .

Tout le monde attend que le gouvernement fédéral prenne une décision , indique la déclaration. Il est temps que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership et de clarté.

Nous nous attendons à ce que la décision prenne en compte les risques très réels pour la santé humaine et la sécurité des travailleurs qui ont été soulignés dans l'étude de faisabilité , affirme la première ministre Heather Stefanson, par la voix de son porte-parole.

Elle reconnaît que la décision prise par son gouvernement est déchirante pour les familles des victimes. Elle réitère le soutien psychologique offert aux familles ainsi que des investissements pour prévenir d'autres tragédies liées aux femmes et aux filles autochtones disparues ou assassinées.

Un appel réclamé pour mettre fin au blocage d'une décharge à Winnipeg

Depuis l'annonce du gouvernement du Manitoba de ne pas financer les fouilles, des militants bloquent le principal dépotoir municipal de Winnipeg, la décharge du chemin Brady, pour dénoncer la décision.

La Ville de Winnipeg tente d'obtenir une injonction pour mettre fin à ce blocage. La cause sera entendue jeudi au Palais de justice de Winnipeg.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme avoir eu une discussion téléphonique avec le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il a demandé au ministre de contacter les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran, car elles ont besoin de savoir le plus vite possible si des recherches seront menées.

Les familles sont coincées entre deux niveaux de gouvernement qui ne s'entendent pas sur la marche à suivre. La Ville se trouve dans une situation similaire , indique-t-il dans une déclaration écrite.

Selon Scott Gillingham, les manifestants qui bloquent l'entrée de la décharge du chemin Brady ont besoin d'une indication sur ce qui va se passer avant de pouvoir mettre un terme au blocage.

Avec des informations de Bartley Kives