Canfor met à pied temporairement 450 travailleurs en raison de la grève dans les ports

L'entreprise forestière britanno-colombienne Canfor met à pied temporairement environ 450 travailleurs de l'usine de pâte à papier Northwood, à Prince George. Elle justifie cette décision par la grève portuaire en cours dans la province.

Canfor affirme manquer d'espace pour stocker ses produits de pâte à papier destinés aux marchés étrangers qui ne peuvent être expédiés tant que les travailleurs des ports de Vancouver et de Prince Rupert ne retournent pas au travail. Selon le président-directeur général, Kevin Edgson, environ 70 % des produits de pâte à papier destinés à l'Asie sont bloqués.

Il estime que la réduction des effectifs durera aussi longtemps que la grève se poursuivra. Nous demandons instamment au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour mettre rapidement fin au conflit de travail , déclare Kevin Edgson dans un communiqué.

Le syndicat et les employeurs évaluent un accord

Le conflit de travail dans les ports de la Colombie-Britannique oppose depuis le 1er juillet les employés portuaires aux employeurs maritimes de la province. Environ 7400 travailleurs sont en grève dans plus de 30 ports.

Les ports de Vancouver et de Prince Rupert sont respectivement la première et la troisième source d'importations et d'exportations au Canada, et l’arrêt de leurs activités a un impact majeur sur l'économie.

À la demande du ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, le médiateur fédéral principal mandaté par Ottawa a fourni ses recommandations pour le règlement du conflit de travail.

Ouvrir en mode plein écran Mardi, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a estimé que la différence entre la position du syndicat et celle de l'employeur n'était pas suffisante pour permettre la poursuite de l'arrêt de travail. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les deux parties, le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWU) et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) ont jusqu’à jeudi, 10 h 30, heure du Pacifique, pour décider d’aller de l’avant, commenter ou amender les conditions élaborées par le médiateur.

Mardi, le ministre fédéral du Travail a déclaré qu'une entente est à portée de main pour les deux parties.

Un autre coup dur pour l’industrie forestière

Toutefois, tant qu'un accord n'aura pas été conclu, Canfor poursuivra ses plans visant à opérer avec une équipe réduite au strict minimum, déclare Michelle Ward, porte-parole de l'entreprise.

Nous entamerons le processus de réduction de l'activité de l'usine [mercredi] soir, et celle-ci sera entièrement réduite jeudi , indique-t-elle. Lorsque nous serons en mesure de redémarrer l'usine, les employés seront réintégrés pour aider au processus.

Ces mises à pied temporaires sont les plus récentes d’une série de licenciements affectant les travailleurs de l'industrie forestière de la Colombie-Britannique. Au cours du premier trimestre de 2023, des centaines de travailleurs de Prince George, Chetywnd et Houston ont perdu leur emploi après que Canfor a annoncé la fermeture d'usines qui avaient longtemps servi de piliers économiques à leurs communautés.

Des dizaines d'autres emplois ont été perdus ailleurs, d'autres entreprises ayant annoncé des réductions en raison de la baisse des ventes et de la diminution de l'offre de forêts exploitables.

Ouvrir en mode plein écran Environ 70 % des produits de pâte à papier de Canfor destinés à l'Asie sont bloqués en raison de la grève. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Engrais, livres, voitures

L’industrie forestière n’est pas la seule à subir les contrecoups de la grève dans les ports. Nutrien, un important producteur d'engrais, a annoncé son intention de réduire la production de potasse dans sa mine de Cory, en Saskatchewan. L’industrie du livre et celle des voitures sont également touchées.

Mercredi, la Chambre de commerce du Grand Vancouver a lancé un compteur indiquant la valeur des échanges commerciaux perturbés depuis le début de la grève. À 15 h, mercredi, le compteur indiquait qu’un peu plus de 9 milliards de dollars en valeur commerciale avaient été affectés.

Ouvrir en mode plein écran Le compteur affiche une estimation des pertes entraînées à cause de la grève, d'après la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

En conférence de presse à Kelowna, en Colombie-Britannique, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que le premier objectif est de réunir les travailleurs et le patronat, de conclure un accord équitable qui convienne à la fois aux employés et à l'employeur, afin que nous puissions à nouveau vendre nos produits .

En entrevue à l’émission Power & Politics, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a indiqué qu’ il ne s'agit pas seulement des dommages causés à notre économie et à notre position concurrentielle au niveau mondial, il s'agit aussi des dommages qu'elle cause à cette relation , en référence au rapport entre l’ ILWU et la BCMEA .

La négociation collective doit être maintenue. C'est un droit des travailleurs de ce pays , indique le ministre.

Avec des informations de Reuters et La Presse canadienne