Le fédéral annonce un appui de 12 M$ à l’industrie canadienne du boeuf

Le ministère canadien de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a annoncé mercredi l’octroi de 12 millions de dollars à l'Association canadienne des bovins dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science

Ce programme soutient la croissance de l'industrie canadienne du bœuf par la recherche, l'innovation et le transfert de technologies.

L’annonce a été faite par Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau, en marge de l’exposition agricole du Stampede de Calgary, qu’il a qualifiée d’excellente ambassadrice pour le secteur en soulignant l’importance de renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs.

Francis Drouin indique qu’avec cette contribution fédérale, ce sont près de 22 millions de dollars que l’industrie et le gouvernement fédéral investiront d’ici 2028 pour financer 23 projets axés sur 3 grandes priorités.

Celles-ci, précise-t-il, concernent les changements climatiques et l’environnement, la croissance et le développement économique, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux .

La mise en œuvre de ces projets bénéficiera de l’appui du Conseil de recherche sur les bovins de boucherie et producteur de bovins de l'Alberta. Nous avons hâte [...] de continuer à offrir des produits supérieurs de manière responsable et de préserver les terres et les moyens de subsistance , souligne Craig Lehr, président du conseil.

Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau.

Un bureau de commerce aux Philippines

Francis Drouin indique également que le Canada s’apprête à ouvrir, dès cet automne, son tout premier bureau de commerce agroalimentaire à Manille, dans la capitale philippine.

Pendant ce temps, souligne-t-il, le Canada veillera à ce que les nouvelles réglementations américaines ne perturbent pas l’industrie agricole canadienne.

Le Canada s'opposera fermement à toute proposition des États-Unis visant à renouveler l'étiquetage obligatoire du pays d'origine pour le porc et le bœuf.

La première adoption en 2008 de la réglementation américaine imposant l’étiquetage obligatoire du pays d'origine du bœuf et du porc avait coûté cher aux éleveurs canadiens, notamment à ceux de l’Alberta, compte tenu de la place importante de la province dans ce secteur agricole du pays.

Abrogée en 2015, elle avait même été à l'origine d'un différend commercial entre Ottawa et Washington, le Canada ayant estimé qu’elle coûtait environ 1 milliard de dollars par année aux industries canadiennes du porc et du bœuf.

Un moteur économique

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire relève l’importance pour le gouvernement fédéral de soutenir le secteur agricole, et notamment l'industrie bovine.

Cette dernière, souligne-t-il, contribue annuellement à hauteur de 21,8 milliards de dollars au PIB du Canada, grâce notamment aux exportations de bovins et de veaux qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2022, et aux exportations de viande bovine qui se sont chiffrées à 4,68 milliards de dollars au cours de la même année.

Le secteur emploie 347 000 personnes de façon directe et indirecte.

Francis Drouin note par ailleurs que le secteur de l’élevage bovin s’est engagé, d'ici 2030, à réduire ses émissions de plus de 30 %, à séquestrer davantage de carbone et à diminuer les déchets alimentaires et à préserver les pâturages.