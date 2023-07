Le Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient plus de 3 M$ de Québec pour des projets intermunicipaux

La coopération et la mutualisation des services sont des ressources non négligeables pour les petites municipalités où l’indice de vitalité économique est plus faible. C’est pourquoi Québec a annoncé mercredi une aide de plus de 3 M$ pour soutenir 14 projets intermunicipaux.

L’annonce a été faite mercredi en conférence de presse par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Elle était accompagnée de tous les élus caquistes de la région à l'exception du député de Jonquière, Yannick Gagnon.

La subvention de 3 073 057 $ provient du programme de Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale : Axe Coopération intermunicipale de Québec. Le programme vise à encourager des ententes de mutualisation de ressources entre les petites municipalités. Selon la ministre Laforest, le contexte socio-économique actuel rend cohérent ce type d’aide financière.

On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, donc voilà, on peut engager des ressources, partager des ressources dans les MRC , dans les municipalités, ça peut être aussi pour utiliser de l'équipement. Ça peut être également de fournir des services à la population , explique-t-elle.

Les quatre MRC de la région recevront 250 000 $ pour divers projets. Les MRC du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean Est affecteront cette somme pour le service d'ingénierie qui dessert leurs municipalités.

Plusieurs municipalités ont reçu la même somme pour la mise en commun de services. Du côté de Saint-Fulgence, l'argent servira à l'embauche d'une ressource commune en prévention incendie avec Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau et Sainte-Rose-du-Nord. D'ailleurs, des services administratifs seront mis en commun pour Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. Finalement, Saint-Félicien utilisera les sous pour la mutualisation de l'entretien des sentiers du parc régional de la Couronne.

À lire aussi : La mairesse de Notre-Dame-de-Lorette frappée par la pénurie de main-d’œuvre

Avec les informations d'Alexis Desnoyers-Muckle