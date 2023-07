FEQ : une déflagration nommée Lamb of God

Pendant que la musique électro prenait d'assaut les plaines d'Abraham mercredi, les amateurs de métal sont accourus nombreux au parc de la Francophonie à la recherche d’une seule chose : de la pure agression sonore. Et c’est exactement ce que leur ont servi les vieux routiers de Lamb of God à leur premier passage au Festival d'été!

Avec sa rythmique ne faisant pas de quartier, ses patrons de basse mitraillés sans interruption, ses lignes de guitare incendiaires, son chant de gorge rugissant, la formation de Randy Blythe n’a pas déçu une foule largement constituée de jeunes hommes en t-shirts noirs, mercredi.

C’est la première fois que nous venons à ce festival! C’est génial d’être dans votre belle ville. Avant notre arrivée, je regardais l’alignement et j’ai constaté que ce n’était pas un festival de métal. Je me demandais si quelqu’un se présenterait… Et regardez-vous, ce soir, magnifiques gens! , a constaté le chanteur en embrassant la foule de ses bras.

Ouvrir en mode plein écran Des jeux de lumières stroboscopiques accompagnaient la performance de Lamb of God. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Lamb of God n’a assurément pas lésiné sur les moyens visuels pour satisfaire ses fans de Québec : colonnes de feu, stroboscopes, éclairages saturés de rouge, de bleu ou de vert.

Musicalement, la formation de Richmond, en Virginie, faisait l’effet d’un train roulant à vive allure dans la nuit.

En aucun temps, les Blythe, John Campbell (basse), Mark Morton (guitare solo), Willie Adler (guitare rythmique) et Art Cruz (batterie), sonnant comme une tonne de briques, n’ont ralenti la cadence. Du moment où le groupe a lancé la locomotive avec Memento Mori, vers 21 h 15, jusqu'à l'explosion finale avec Redneck, vers 22 h 31, alors que festivaliers formaient un immense cercle sur le parterre.

Ouvrir en mode plein écran Le bassiste John Campbell en action au parc de la Francophonie. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Aux commandes, le chanteur s’est démené comme un diable dans l’eau bénite toute la soirée, arpentant la Scène Loto-Québec de gauche à droite, sautant de la plateforme de la batterie, maintenant en tout temps le contact avec la foule. L’expérience d'un vétéran!

Après 1 h 15 de cet assaut sonore et visuel, le train est finalement entré en gare, ne laissant que des passagers satisfaits sur le quai. Terriblement efficace!

Ouvrir en mode plein écran Les inconditionnels de Lamb of God étaient aussi enflammés que les musiciens sur scène. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Virtuose Protest the Hero

Avec sa proposition virtuose de rock progressif, de punk-rock et de métal, la formation ontarienne Protest the Hero avait ouvert la marche, quelques minutes auparavant, sur la Scène SiriusXM.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur de la formation ontarienne Protest the Hero, Rody Walker Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Avec ses lignes de guitares recherchées, ses arrangements complexes et ses mélodies surprenantes, la troupe de Rody Walker, un chanteur qui se tient loin du growling, a démontré pourquoi elle a su fédérer une base de fans aussi importante.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur n'a pas ménagé les efforts pour divertir la foule du parc de la Francophonie. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mais tel ne fut pas toujours le cas! Lors de l’une de ses nombreuses interventions, Walker a raconté la première visite du groupe à Québec. Le spectacle devait avoir lieu à L’Anti, mais il n’était pas parvenu à vendre un seul billet. Le promoteur Yannick Cimon-Mattar avait tout de même payé le cachet des musiciens, qui étaient allés le boire au Dagobert!

Les temps ont bien changé pour Protest the Hero… et pour le mieux!

Ouvrir en mode plein écran Walker a relaté la première visite du groupe à Québec, alors qu'il n'était parvenu à vendre aucun billet. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ce n'était pas la seule fois où le chanteur allait s'adresser au public, que ce soit pour parler de sa chemise achetée à 40 % de rabais chez Old Navy ou encore pour faire monter sur scène et discuter avec Élie, un jeune fan de Québec. Tout pour divertir.

Ces apartés, allant de l’humour au délire parfois arrogant, ne sont toutefois pas arrivés à distraire de la musique du groupe, solide en tous points du début à la fin.

Ouvrir en mode plein écran Protest the Hero peut se targuer d'avoir livré une solide performance musicale, du début à la fin. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Fit for an Autopsy... et rien d'autre!

En milieu d’affiche, la formation deathcore new-jerséyenne Fit for an Autopsy a amorcé sa prestation sur les chapeaux de roues. À peine avait-elle entamé les premières notes de Higher Level of Hate, en début de programme, qu’un furieux mosh pit animait déjà le parterre de la Scène Loto-Québec.

Ouvrir en mode plein écran La foule du parc de la Francophonie a réservé un bel accueil au deathcore de Fit for an Autopsy. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Avec son hardcore métissé de métal fougueux – voire furieux! –, la bande du chanteur Joe Badolato n’a donné aucun répit au public, parmi lequel on retrouvait un petit groupe d’inconditionnels, enfilant sans interruption des titres plus violents les uns après les autres.

Ouvrir en mode plein écran Le bassiste de Fit for an Autopsy, Peter Spinazola Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Avec ses incessantes salves percussives, ainsi que son mur d’éclairages monochromes et ses stroboscopes, le groupe américain a mené de main de maître ce défoulement collectif, dont plusieurs sont ressortis étourdis. Surtout quand Badolato a invité les spectateurs à créer le plus grand cercle jamais vu à ce festival !

À la fin, c'était mission accomplie! Tous n'étaient plus bons que pour une autopsie!

Ouvrir en mode plein écran Joe Badolato a invité les festivaliers à faire un grand cercle. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Esthétique Céleste

Auparavant, Céleste a transporté les festivaliers dans un tout autre univers, plus sombre et brutal, aux limites du hardcore et du black métal.

Ouvrir en mode plein écran Le quatuor lyonnais Céleste est mené par le chanteur et bassiste Johan Girardeau. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mené par le chanteur et bassiste Johan Girardeau, le quatuor lyonnais explore des thèmes extrêmes dans ses textes (en français), livrés dans un mélange de chant guttural et de rugissements.

Musicalement, la formation produit un métal angoissant, autant dans le son que dans l’esthétique, soutenu par une implacable batterie. De la fumée et des jeux de lumières stroboscopiques offrent quant à eux un puissant contrepoint à l’obscure agression distillée par les Girardeau, Guillaume Rieth (guitare), Sébastien Ducotté (guitare) et Antoine Royer (batterie).

Ouvrir en mode plein écran De la fumée et des jeux de lumières stroboscopiques offrent un puissant contrepoint à la proposition musicale de Céleste. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Une proposition qui, bien que statique sur scène, ne laisse rien au hasard, comme en témoignent des titres aux tournures plus poétiques les uns que les autres – De tes yeux bleus perlés, Des torrents de coups, Le cœur noir charbon et Ces belles de rêve aux verres embués notamment –, ce qui a semblé plaire aux festivaliers massés devant la scène SiriusXM.

Cela dit, Céleste aurait gagné à – au moins – se présenter à un public qui ne lui était pas complètement familier… À moins que le groupe ne trouve plus important d’entretenir sa mystique?

Ouvrir en mode plein écran Céleste roule sa bosse depuis près de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Savoureux Fuudge

Distorsions et dissonances étaient au cœur de la proposition de David Bujold, alias Fuudge, en tout début de soirée.

Ouvrir en mode plein écran Fuudge est le projet musical tantôt stoner-rock tantôt acoustique du multi-instrumentiste David Bujold. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Armé de sa Flying V blanche, le multi-instrumentiste de 42 ans, a offert un programme inspiré principalement de son troisième album, …Qu’un cauchemar devienne si vrai, encapsulant un stoner-rock psychédélique encore plus radical que sur les deux précédents.

Ouvrir en mode plein écran Armé de sa Flying V, Bujold a offert une performance sans compromis. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Entouré d’un bassiste, d’un claviériste et d’un batteur, Bujold a offert une prestation sans compromis, n’intervenant qu’en de rares occasions, alors que le site du parc de la Francophonie se remplissait lentement.

Ouvrir en mode plein écran Fuudge a principalement basé son programme sur son troisième album, «...qu’un cauchemar devienne si vrai». Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard