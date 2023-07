Le Golf Beauport pourrait rester ouvert jusqu’en 2024

Le glas n'a peut-être pas encore sonné pour le Golf Beauport. L'établissement devait fermer ses portes à la fin de la présente saison, mais le report du projet de construction de deux écoles sur les terrains qu’il loue à la Ville de Québec ouvre la porte à une reconduction de son bail pour l’été 2024.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) a identifié le site du Golf Beauport comme l’emplacement idéal pour y construire une école primaire et une école secondaire.

L’hiver dernier, l’organisme a requis que la Ville de Québec lui cède des titres fonciers d’une superficie de 72 000 mètres carrés à l’intérieur d’un quadrilatère qui englobe le terrain de golf. Une requête à laquelle l’administration Marchand a pour ainsi dire été obligée de donner suite.

Obligation

Depuis 2020, la Loi sur l’instruction publique autorise un centre de services scolaire à exiger qu’une Municipalité lui cède un terrain gratuitement aux fins de construire ou d’agrandir une école.

Puisque le CSSPS envisageait de commencer les travaux de construction des écoles dès 2024, la Ville de Québec a avisé le locataire du site, Golf Beauport, que son bail ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2023.

Or, la demande de financement faite par les Premières-Seigneuries auprès du gouvernement du Québec a été refusée, ce qui a pour effet de retarder d'au moins une année supplémentaire le projet.

Effectivement, nos demandes pour Beauport n’ont pas été octroyées dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 23-33. Elles seront donc déposées à nouveau à l’automne , mentionne le CSSPS dans un bref courriel envoyé à Radio-Canada.

Pourparlers

Un report ouvre la porte à une reconduction du bail du Golf Beauport pour la saison 2024. La Ville de Québec et le propriétaire du golf, Jacques Bélanger, confirment que des discussions sont en cours en vue de prolonger l’existence du golf.

M. Bélanger prévient toutefois qu’il aura besoin d’être fixé plus tôt que tard s’il veut être en mesure de poursuivre ses opérations l’an prochain.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Bélanger demande à pouvoir poursuivre les activités du Golf Beauport tant que les budgets pour la construction des deux écoles n’auront pas été approuvés. Photo : Radio-Canada

Je commence à perdre des clients qui ont été approchés par d’autres clubs de golf qui leur ont dit que c’était sûr qu’on fermait. J'ai aussi perdu des employés parce qu'il y en a qui pensaient qu'on ne rouvrait même pas cet été. Ce côté-là, il est très plate, mais si on est capable de continuer un an, ça va être intéressant , confie le propriétaire et directeur du Golf Beauport.

On ne peut pas se battre contre [la construction d’écoles], ce n'est pas possible. Alors, la seule affaire qu'on demande, c’est de pouvoir continuer d’opérer le golf tant qu'il n’y aura pas de budget pour ces écoles-là.

Selon le conseiller associé au comité exécutif responsable des Loisirs et des Sports à la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, la poursuite des activités du Golf Beauport l’an prochain est une formalité.

Aucune inquiétude à avoir

C'est confirmé. On va pouvoir continuer à jouer [en 2024]. Il reste évidemment à s'entendre sur les modalités avec le propriétaire [...] mais il n'y a aucune inquiétude à avoir , assure-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, un district situé dans l’arrondissement de Beauport, conserve l’espoir que les deux futures écoles soient construites ailleurs que sur le site de l’actuel golf. Jean-François Gosselin admet toutefois que ce scénario a peu de chances de se réaliser.

Ouvrir en mode plein écran Le Golf Beauport a de bonnes chances de pouvoir poursuivre ses activités l’été prochain. Photo : Radio-Canada

Les seuls terrains encore disponibles dans le secteur appartiennent au gouvernement du Québec, qui a jusqu’ici refusé de se départir de titres fonciers pour permettre la construction des deux écoles souhaitées par le CSSPS .

C'est déjà pas mal canné, mais je vis toujours d'espoir , lance M. Gosselin.

II n'y a aucun doute. On va s'entendre avec M. Bélanger du Golf Beauport pour la saison 2024.

La tenue de discussions visant à permettre au Golf Beauport de poursuivre ses activités en 2024 réjouit le conseiller municipal de Chute-Montmorency-Seigneurial, Stevens Mélançon.

À l’instar de Jacques Bélanger, l’élu d’Équipe Priorité Québec croit que l’administration Marchand doit permettre au site de rester ouvert tant et aussi longtemps que les budgets pour la construction des écoles n’auront pas été octroyés par le gouvernement Legault.

Levier économique

Les négociations entre la Ville et Monsieur Bélanger ont repris et je trouve ça important, car ça donne vraiment une marge de manœuvre importante pour ce golf-là, qui est ouvert depuis 40 ans. On parle de 25 000 départs par année, c'est majeur. C'est un acteur économique important dans la région. Je pense que là, on a un sursis et on devrait réviser cette position-là pour garder ce golf-là, ça, c'est clair , fait valoir Stevens Mélançon.

Il affirme que l’avenir du golf est le sujet dont ses électeurs lui parlent le plus souvent.

Les gens sont unanimes. "Monsieur Mélançon, il se passe quoi avec le golf?" Écoutez, je suis allé à Sainte-Anne-de-Beaupré, et même là-bas, les gens m'en ont parlé. Donc, c'est un dossier qui est majeur pour Beauport , insiste le conseiller de l’opposition.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre d'élèves fréquentant des écoles du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a bondi de 37 % en 12 ans. (Photo d'archives) Photo : iStock

De son côté, le parti Québec d’abord est d’avis que le maire Bruno Marchand et son équipe ont travaillé à l’envers dans le dossier en cédant les terrains au CSSPS avant même que les sommes pour la construction des écoles aient été accordées.

Improvisation

Je pense que c’était prématuré , avance la conseillère Alicia Despins, qui assure l’intérim du parti en l’absence de son chef, Claude Villeneuve, parti en congé parental.

Il y a aussi une bonne dose d’improvisation , ajoute Mme Despins. On aurait pu prévoir que le centre de services scolaire n'aurait pas nécessairement les sommes tout de suite. On sait que construire une école au Québec, ça ne se fait pas du jour au lendemain.

La représentante du district de Vanier-Duberger invite l’administration Marchand à rapidement donner l’heure juste au propriétaire du Golf Beauport, dont elle a salué le caractère résilient .

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux et d’Audrey Paris