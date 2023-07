Des entrepreneurs du N.-B. subissent les contrecoups de la transition chez UNI

La transition informatique en cours chez UNI Coopération financière suscite du mécontentement dans le monde des affaires néo-brunswickois. Des entreprises membres de l’institution financière éprouvent des difficultés transactionnelles.

À la Chambre de commerce de Cap-Acadie, dans la région de Cap-Pelé, impossible de savoir si les paiements préprogrammés avant la transition d’UNI ont, oui ou non, passé sur les comptes bancaires d’une trentaine de ses fournisseurs. Pour l’instant, il semblerait que non, selon le PDG de la Chambre de commerce, Anthony Azard.

Dans les derniers jours, l’équipe a tenté de régler le problème en communiquant avec UNI. Elle a eu au téléphone différents agents qui ont eu chacun des réponses légèrement différentes pour tenter de répondre au problème.

Cette situation a créé de la confusion et des délais, soutient le PDG.

C’est comme conduire une voiture les yeux fermés […] On ne fait pas cela, c’est très dangereux, eh bien, on gère un peu nos finances comme cela présentement , dit-il d’un rire jaune.

Puisqu’elle n’est pas en mesure d’avoir des réponses claires à ses questions, la chambre a décidé, mercredi, d’informer ses clients que les paiements prévus depuis le 6 juillet n’ont pas été acheminés et que des délais supplémentaires étaient à prévoir.

Un défi pour les petites et moyennes entreprises

La Chambre de commerce de Cap-Acadie est loin d’être la seule dans cette situation. Anthony Azard avance que pour des petite et moyenne entreprises, la situation peut être inquiétante, surtout si le chiffre affiché sur leur compte n’est pas le bon.

Pour certains, c’est très important d’avoir un flux de vente au quotidien. Ça peut causer des problèmes de trésoreries , explique-t-il.

Anthony Azard affirme aussi que plusieurs de ses fournisseurs, également clients d’UNI, sont dans le même bateau depuis plusieurs jours.

On comprend que dans n’importe quelle grande transition, il y a effectivement des bémols qui peuvent survenir en chemin. On reste patient, mais c’est certain que plus la situation perdure, plus la frustration grandit , lance Anthony Azard.

Problèmes de communication

Chez la direction d’UNI coopération financière, on affirme que la transition se déroule bien.

Du côté des communications, on ne sent pas une réelle proactivité ou une empathie envers les membres présentement qui sont complètement, pour certains, dans le néant et pour d’autres qui ont des réponses en parcimonie , clame pourtant Anthony Azard. Ça ne favorise pas un esprit de confiance, une relation de confiance.

Six jours après le début de la transition technologique, UNI Coopération financière a tenté de rassurer ses membres sur les réseaux sociaux mercredi en expliquant que tout est mis en œuvre afin que les services soient rétablis le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran La publication Facebook du 12 juillet 2023. Photo : Radio-Canada

Anthony Azard demeure confiant qu'UNI saura communiquer de manière plus générale à ses membres entrepreneurs dans les prochains jours et qu’une stratégie sera mise en place. Il estime qu’il n’est pas trop tard pour qu'UNI regagne la confiance de ses clients.

Je suis de tout cœur avec les employés des succursales , ajoute-t-il, parce qu’ils répondent à un lot assez important de demandes et de questions.

D’après le reportage de Mathilde Pineault