Deux nouvelles œuvres extérieures à admirer à Québec

Enjoliver, décorer, agrémenter… Les synonymes sont nombreux pour décrire ce que font les œuvres de MC Grou et de Luce Pelletier dans le paysage urbain de Québec. Les deux artistes viennent tout juste de terminer l’installation de leur œuvre respective, une à Limoilou, et l’autre, à Beauport.

Panorama Charlie

MC Grou, artiste en art visuel à qui l’on doit plusieurs murales à Québec, a peint sa création sur 13 piliers sous le pont de l’autoroute Laurentienne, qui longe la rue Cardinal-Roy. Panorama Charlie illustre la biodiversité de la rivière Saint-Charles en couleurs éclatantes.

Le projet est pour la piste cyclable. L’objectif est de créer une immersion dans un univers ludique, optimiste. Je trouve ça important qu’il y ait de la couleur dans des environnements gris comme ça , décrit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La murale Panorama Charlie a été conçue par l’artiste MC Grou. Photo : André-Olivier Lyra

L'œuvre est divisée en deux parties : les colonnes du côté sud montrent un lever et un coucher du soleil progressif, tandis que celles du côté nord affichent une histoire en continu intégrant des éléments de la faune et de la flore de la rivière. C’est ma vision métaphorique de la rivière. [...] On voit année après année que la rivière est de plus en plus belle avec une biodiversité intéressante. J’habite juste à côté, c’était inspirant , ajoute l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran La murale Panorama Charlie est située en bordure de la rivière Saint-Charles. Photo : André-Olivier Lyra

L’envolée

Luce Pelletier, aussi artiste en art visuel, a patiemment investi la clôture du parc de la Ribambelle, parallèle à la piste multifonctionnelle Corridor des Beauportois. L’envolée est une œuvre in situ qui représente le déploiement de bernaches dans le ciel.

Ouvrir en mode plein écran Judith Ricard, Valentine Lefeuvre, Mélissa Isabel, Élise Bourgault et Marie-Michèle Pouliot, anciennes étudiantes de Luce Pelletier, ont participé à l'installation de l'œuvre. Photo : Luce Pelletier

J’aime créer des œuvres qui donnent un effet de légèreté, explique Luce Pelletier. De cette manière, c'est agréable pour le spectateur. J’aime faire des œuvres qui seront appréciées, qui contribuent au bien-être des gens.

Celle qui est aussi enseignante à la Maison des Métiers d’art de Québec a fait appel à d’anciennes étudiantes et à son amie, l’artiste en art textile Joëlle Cossette Paulson, pour l’aider à nouer les 4 000 pastilles d’acrylique à la clôture, à la main. C’était un gros défi, tout le monde a travaillé sans relâche pour en venir à bout. Ça nous a pris une semaine , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'envolée de Luce Pelletier dans le détail. Photo : Luce Pelletier

Une pensée pour le futur

Instinctivement, les deux artistes ont eu une pensée pour le futur en créant et en installant leur œuvre. Pour Luce Pelletier, ça a été de choisir des matériaux durables pour que son installation, bien que temporaire, demeure belle au fil du temps. Je fais habituellement des œuvres permanentes.[...] J’ai fait de la recherche, car j’aime faire des œuvres qui durent.

Pour MC Grou, c’est la prochaine génération qui a influencé sa création. J’ai appelé ça Panorama Charlie parce que mon petit bébé s’appelle Charlie, et c’est un peu pour les générations à venir. Moi je voyais ça comme un projet qui était vraiment destiné aux petits qui vont grandir autour de la rivière Saint-Charles .

Ouvrir en mode plein écran La clôture du parc de la Ribambelle est devenue la toile de Luce Pelletier pour son œuvre intitulée L'envolée. Photo : Luce Pelletier

Les œuvres Panorama Charlie et L’envolée sont à apprécier gratuitement, tout l’été.