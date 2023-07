Un expert en cybersécurité appelle UNI à donner l’heure juste à ses membres

Un expert en cybersécurité estime qu'UNI Coopération financière doit faire preuve de plus de transparence. Depuis près d’une semaine, l’accès à de nombreux services est limité et des ratés informatiques inquiètent les clients qui se posent de plus en plus de questions.

Dites-nous ce qui se passe réellement , lance Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.

Les gens doivent demander des comptes. C’est la responsabilité d’UNI d'informer plus précisément les membres face à leurs inquiétudes. Ils doivent faire des mises à jour fréquentes.

Beaucoup de questions, peu de réponses

Il explique qu’il est difficile de saisir l’ampleur de la situation à ce moment-ci en raison du manque d’informations disponibles de la part de l’institution financière. Difficile aussi de savoir si les clients ont raison de s'inquiéter.

On voit qu’il y a peut-être des manques de préparation, si ce n’est pas des difficultés qu’ils ont rencontrées. Car les systèmes sont très complexes aujourd’hui. Ils n’ont parfois pas la réponse à ces problèmes, mais ils doivent travailler rapidement pour garder la confiance des clients , croit-il.

La solution n’est pas de transférer ses avoirs dans d’autres institutions, mais bien de faire confiance à ce que les équipes vont faire.

Steve Waterhouse rappelle qu’il s’agit d’une transition majeure et qu’UNI fait désormais cavalier seul face aux problèmes qui peuvent survenir.

Le chef de la direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau, a voulu se faire rassurant mardi soir. Il affirmait alors que la sécurité des comptes et des informations confidentielles n’étaient pas compromises.

Ce que je veux que les gens comprennent, c’est que la sécurité et l’information qu’ils ont, elle est solide , disait-il.

Robert Moreau encourage les clients qui ont des questions ou des inquiétudes à se rendre dans une succursale d’UNI.

De nombreux clients d'UNI s'impatientent, alors que l'accès aux comptes en ligne est encore difficile, mercredi, que certaines personnes n’ont pas reçu leur paie et que d’autres n’arrivent toujours pas à faire de paiements.

Les importants changements en cours surviennent à la suite de la décision de l'institution acadienne de se détacher de l'entente de services qu'elle avait jusqu'ici avec le Mouvement Desjardins au Québec.