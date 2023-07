Les premiers ministres des provinces et des territoires réclament une rencontre avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour discuter de la relance des infrastructures au pays.

Les leaders politiques ont fait cette requête au terme du Conseil de la fédération, mercredi, à Winnipeg. Leurs demandes ne sont toutefois pas encore chiffrées.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui présidait cette année le Conseil, a déclaré en conférence de presse que les premiers ministres sont unis dans cette volonté d’accroître la compétitivité et d’améliorer les infrastructures stratégiques du Canada.

Elle a affirmé que les élus faisaient des infrastructures critiques une priorité. De vrais partenariats avec le fédéral sont nécessaires , a-t-elle plaidé, afin de combler les besoins rencontrés par les provinces et territoires dans le respect des juridictions.

Elle a précisé que les conversations du jour étaient par surcroît centrées sur le développement économique, la création de richesse, le commerce, l’emploi et les investissements.

Les infrastructures liées aux corridors commerciaux sont indispensables pour améliorer et sécuriser les chaînes d'approvisionnement, les réseaux de transport et l'accès aux marchés essentiels afin de maximiser notre potentiel économique et notre prospérité , peut-on lire dans le communiqué émis à la fin de la rencontre.

Ouvrir en mode plein écran Heather Stefanson, présidente du Conseil de la fédération et première ministre du Manitoba, a mené la réunion des premiers ministres canadiens du Conseil de la fédération à l'hôtel Fort Garry à Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que les besoins sont considérables. La demande est grande, que ce soit dans le secteur de la santé, de l’éducation, des transports, le logement... C’est plus important que jamais qu’on se donne ensemble les moyens pour mettre à jour nos infrastructures , a-t-il clamé, insistant pour un financement adéquat.

Publicité

Il a donné l'exemple de sa province pour montrer que les dépenses en infrastructures augmentent de manière importante.

Quand je suis arrivé en 2018, on avait un Plan québécois des infrastructures (PQI) sur 10 ans de 100 milliards de dollars. Maintenant, on l'a fait passer à 150 milliards de dollars, donc une augmentation de 50 %. Évidemment, ces montants viennent augmenter la dette du Québec , a-t-il expliqué.

M. Legault a comparé la demande de rencontre des premiers ministres à celle qu'ils ont eue au sujet des transferts en santé.

Une approche nationale

Les dirigeants ont également discuté sécurité énergétique, de minéraux stratégiques, de développement durable, de lutte aux changements climatiques et de technologies vertes.

François Legault a interpellé Ottawa en rappelant l’importance de travailler ensemble et d’être compétitif . Il a fait référence au programme américain Inflation Reduction Act, la loi pour la réduction de l'inflation des États-Unis qui stimule le développement de l’économie verte.

C’est important qu’au Canada on ait une offre d’aide qui est comparable à celle des États-Unis.

Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral de poursuivre ses efforts afin que les États-Unis traitent les biens et les services canadiens de manière égale et équivalente à ceux de leur pays , est-il écrit dans le communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

Pour sa part, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a même parlé du besoin de mettre sur pied une stratégie nationale sur les infrastructures.

Nous devons avoir une approche nationale intégrée pour combler ces besoins essentiels en infrastructures et soutenir des enjeux comme le logement , a-t-il lancé, prévenant qu’on ne peut prendre séparément des questions comme l’emploi, l’habitation ou le transport.

Et si le gouvernement Trudeau décidait d’imposer des conditions à un financement accru au chapitre du logement, par exemple, comme il l’a fait pour les transferts en santé? François Legault est resté sur sa position, répétant ses lignes habituelles. Nous pensons que le fédéral doit respecter les juridictions , s’est-il limité à dire.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford à la réunion du Conseil de la fédération, le 11 juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est quant à lui montré disposé à démarrer la conversation sur l’habitation et favorable à entendre le point de vue du gouvernement Trudeau. Toute aide que le fédéral peut nous offrir [est bienvenue], je suis ouvert à écouter leurs idées , a-t-il dit.

Taxes vertes

De son côté, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a exprimé un certain agacement sur la tarification du carbone au pays.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe lors de la réunion du Conseil de la fédération le 11 juillet 2023. Photo : The Canadian Press / JOHN WOODS

Il a réclamé l’ouverture de discussions avec le gouvernement fédéral sur l’efficacité des politiques en environnement après celles sur les infrastructures.

Publicité

Selon M. Moe, elles ajoutent un coût aux entreprises et aux citoyens. Il y a de la place pour une conversation, mais il y a également un coût dont nous devons parler , a-t-il déclaré.

Prenant la balle au bond, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a vertement critiqué le programme libéral de l’administration Trudeau en la matière.

Le problème avec l’approche fédérale est qu’elle relève seulement du bâton, sans jamais donner de carottes. Aux États-Unis, c’est l’inverse. Ils veulent l’investissement dans les technologies vertes et ils veulent encourager les entreprises à le faire pour créer des emplois et prospérer , a-t-elle dénoncé.

À l'issue de la rencontre, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a amorcé son mandat à la présidence du Conseil de la fédération. La Nouvelle-Écosse accueillera la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires du 15 au 17 juillet 2024.