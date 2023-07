Ne-Yo est la tête d’affiche du 36e Festival de montgolfières de Gatineau (FMG). L'artiste américain montera sur scène au parc de la Baie, le 3 septembre prochain.

Ne-Yo excelle dans le genre musical Rhythm and blues (R&B) depuis plusieurs décennies. Mais il a été dévoilé au grand public grâce à la chanson So Sick, en 2005. La chanson a atteint la première place du Billboard Hot 100, et a obtenu la certification quadruple platine.

À présent, Ne-Yo compte plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde. Il a également collaboré avec plusieurs artistes de la scène musicale internationale, dont Rihanna avec Russian Roulette et Take a Bow. Il a aussi travaillé avec Beyoncé sur la chanson Irreplaceable.

Il a en plus collaboré avec d’autres grands noms de la chanson comme Céline Dion, Pitbull et Akon.

Ne-Yo a d'ailleurs fait plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision, entre autres, en tant que juge à l’émission américaine World of Dance.

Depuis, il a proposé quelques nouveautés. Il a notamment lancé un album, en 2022, intitulé Self Explanatory.

La programmation

D’autres artistes sont attendus au 36e FMG qui se déroulera du 31 août au 4 septembre prochain.

Publicité

On cite : Banx & Ranx, Rêve, Clay and Friends, Roxane Bruneau et Matt Lang.

Par ailleurs, Matthieu Pepper, Arnaud Soly, François Bellefeuille, Rosalie Vaillancourt et Marylène, pour ne citer que ceux-là, prendront les rênes du gala d’humour.

Un parc de manèges sera accessible et un gala de lutte sera présenté. En soirée, les festivaliers pourront également profiter de l’envolée des montgolfières et des feux d’artifice.