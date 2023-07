La série Les beaux malaises adaptée en Belgique sous le nom de Boomer

La télésérie humoristique Les beaux malaises a été adaptée en Belgique flamande avec l’acteur Jan Van Looveren dans le rôle de Martin Matte, créateur de la série. Elle portera le titre de Boomer et sera diffusée à l’automne sur la première chaîne belge, VRT1.

Cette nouvelle adaptation démontre bien le caractère intemporel de cette série tant aimée par le public, ici au Québec comme ailleurs dans le monde , a affirmé Chrystine Girard, cheffe de la distribution internationale d’Encore Télévision-Distribution.

Car après la Belgique, la France, la Serbie et les Balkans, une adaptation des Beaux malaises est présentement en développement en Grèce , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'acteur flamand Jan Van Looveren reprend le rôle de Martin Matte. Photo : Encore Télévision-Distribution

Fait cocasse : les rôles de la femme et de la fille de Martin Matte, joués par Julie Le Breton et Émilie Bierre dans la version originale, sont tenus par la vraie femme et la vraie fille de l’acteur flamand Jan Van Looveren dans l’adaptation.

Créée par Martin Matte et écrite en collaboration avec François Avard, la série Les beaux malaises a remporté 43 prix et récompenses. Les trois premières saisons sont maintenant offertes sur Prime Video d'Amazon.