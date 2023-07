Toujours aucun contrat officiel pour la Davie

N’étant pas présent, lors de la grande annonce sur l’intégration du chantier Davie dans la stratégie nationale de construction navale, le ministre Champagne a souhaité faire un tour mercredi dans les installations qu’il a qualifié « d'unique en Amérique du Nord ». Pourtant, même si la Davie est un fournisseur officiel pour le fédéral, sans devoir se soumettre à un appel d'offres, rien n’est signé pour le moment.

Les discussions vont bon train , assure tout de même le ministre, qui n’a fait aucune annonce lors de son déplacement à Lévis.

Il faut procéder à la signature de ces contrats-là, ça fait partie des discussions aujourd’hui , affirme M. Champagne. C’est une question de spécifications, car ce sont des navires complexes, quand on regarde ça, c’est se projeter dans l'avenir ce qu’on aura besoin.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne a visité les installations de Chantier Davie à Lévis. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Lehouillier a bon espoir

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier voit d’un bon œil la visite du ministre Champagne. Tout est au vert, […] le chantier Davie va procéder à la mise à niveau de ses installations, c'est sa grande étape , considère le maire qui a aussi eu des discussions avec la Davie.

Le maire Lehouillier rappelle que Québec a accordé 519,2 millions de dollars pour aider à construire de nouveaux hangars sur le chantier et que les installations soient mises à niveau .

Mais à une condition, c'est d'avoir l'assurance que les contrats vont être octroyés au gouvernement fédéral sinon il y aurait un remboursement de l'aide financière que le gouvernement du Québec accorde pour la mise à niveau du chantier , a-t-il rappelé.

Ouvrir en mode plein écran L'investissement de Québec est en partie conditionnel à l'engagement du fédéral pour la commande de navire. (Photo prise le 4 avril lors de l'annonce) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Mais le maire est très optimiste quant à l’avenir du chantier maritime de la Davie. Mon impression c'est que ça se déroule très bien , a-t-il ajouté.

Un premier brise-glace pour 2030

Même si les négociations pour les contrats se poursuivent, le ministre Champagne voit déjà plus loin que la construction des brise-glaces.

Je veux positionner la Davie de façon stratégique , a-t-il lancé en entrevue à Radio-Canada.

Il y a non seulement les besoins qu’on a au Canada qui sont prioritaires, on a besoin de navires pour la garde côtière et pour la garde navale, mais après ça qu’est-ce qu’on peut faire de cette expertise développée ici , dit-il en faisant référence aux besoins de l’ OTAN et de la situation géopolitique en général.

Rencontré en mai, Marcel Poulin, le directeur des affaires externes et participation industrielle au chantier Davie, espérait avoir des nouvelles sur l'officialisation de chacun des sept contrats des brise-glaces à la fin de l'été. L'objectif est de livrer un premier brise-glace en 2030.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc