Bénévolat : Michel Lessard, lauréat régional 2023 du Prix Dollard-Morin

Le Rouynorandien Michel Lessard est le lauréat 2023 du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Ce prix est décerné par le ministère de l'Éducation du Québec. L'organisme Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) souligne que Michel Lessard s'investit depuis plusieurs années dans le milieu, notamment pour le transport actif à Rouyn-Noranda, lui qui a contribué au développement d'un service de prêts d’équipements.

Fondateur de Vélo Cité, devenu RécréOsisko, M. Lessard coordonne également des ateliers gratuits d’entretien de vélos.

Michel est visionnaire, rigoureux et attentionné. Il a rallié toute la communauté de Rouyn-Noranda à sa cause et passe tous ses étés, depuis 13 ans, à organiser la saison de prêts d’équipements. Il est le moteur et l'âme de RécréOsisko , signale Jolyne Lalonde, membre du conseil d'administration de RécréOsisko, dans un communiqué de LSAT.

Michel est à la fois gestionnaire de l’équipe d’employés, organisateur d’événements, mécanicien, peintre en bâtiment, responsable des partenariats et porte-parole!

Judith Perreault, de Val-d’Or, Philippe Larouche, de Preissac, et Jean Iraca, de Rouyn-Noranda, étaient aussi en nomination pour ce prix cette année.