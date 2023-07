Le plus vieil aréna de l’Atlantique, le Forum d’Halifax, pourrait bientôt être rénové

Le conseil municipal d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a voté mardi en faveur d’une disposition pour établir un projet de rénovation du Forum d'Halifax, le plus vieil aréna en Atlantique.

Le conseil municipal d'Halifax a approuvé à 14 voix contre deux la création d’un projet détaillé de rénovation de l’amphithéâtre. Le coût est estimé à 110 millions $, chiffre qui a grimpé avec l’inflation et depuis la dernière projection en 2021 de 81 millions de dollars.

Il s’agit d’un montant considérable, mais qu’a voulu relativiser le conseiller municipal Lindell Smith, également membre de l’association communautaire du Forum d’Halifax.

Le Forum d'Halifax attirerait plus de 400 000 visiteurs par année.

Nous avons trois structures en une dans ce bâtiment. Cet endroit peut accueillir tellement d’activités , dit-il.

Aujourd’hui, le Forum d’Halifax abrite, derrière ces murs de briques rouges, des patinoires, mais aussi des bingos et des marchés.

Les gens d’ici ne soupçonnent pas cela, mais cet endroit accueille plus de 400 000 personnes en dehors des activités sur la glace , raconte Paul Card, le président de l’association communautaire.

Le conseiller municipal Waye Mason a approuvé la motion.

Si vous connaissez le Forum, vous savez qu’il y a toujours des activités. Ne pas le remplacer ou le rénover serait une perte pour toute la communauté et la municipalité , croit-il.

Des rénovations essentielles

L'aréna, inauguré en 1927, est le plus vieux encore en service en Atlantique et l’un des plus anciens en Amérique du Nord. Il a aussi abrité, selon l’association, la première patinoire artificielle à l’est de Montréal, et il est donc devenu l’enceinte de la première équipe professionnelle de hockey de la Nouvelle-Écosse.

Le légendaire boxeur Muhammad Ali ou encore le célèbre lutteur Hulk Hogan y ont également combattu.

Le célèbre lutteur Hulk Hogan a combattu à l'intérieur du Forum d'Halifax.

Notre but est de conserver ce bâtiment iconique et de continuer à l’améliorer , précise Paul Card. Nous voulons en faire un élément vivant de l’histoire d’Halifax.

Selon le président de l’association qui gère les lieux dont la municipalité est propriétaire, les derniers grands travaux remontent à 2003 et concernaient seulement une partie du bâtiment.

Nous avons dépensé du temps et de l’argent pour être assurés que les utilisateurs soient en sécurité dans ce bâtiment, mais c’est une tâche de plus en plus difficile à assurer. Il y a des fuites d’eau et certains endroits ne peuvent plus être réparés, mais remplacés. La situation est fragile, donc plus vite les travaux de rénovation vont démarrer, mieux ce sera , confie Paul Card, qui se réjouit du vote du conseil municipal.

Le caractère historique préservé?

Une partie du rapport conseillait de vendre des terrains, notamment des stationnements pour financer le coût de la rénovation. Mais cette motion n’a pas été approuvée et le Forum devrait donc conserver ses 500 places de stationnement.

Mike Savage, maire d'Halifax.

La conseillère municipale Trish Purdy a voté contre le projet à cause du montant.

Au lieu de préserver 25 poutres, nous devrions peut-être n’en conserver que deux ou avoir plus de latitude sur ce qui doit être conservé du patrimoine historique , pense-t-elle.

Le maire Mike Savage a demandé à ce que le projet soit déposé rapidement sur la table afin d’éviter que la facture ne grimpe à nouveau. La directrice des services municipaux, Cathie O’Toole, a expliqué au conseil municipal que ce coût est une estimation et que les montants définitifs seront déterminés pour les budgets de l’exercice.