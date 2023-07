Pour célébrer les 30 ans du film Le parc jurassique (Jurassic Park), le studio Limited Run a annoncé la sortie prochaine d’une collection de jeux vidéo classiques de la saga pour les consoles modernes… et rétro.

Le studio compte réanimer plus précisément les titres d'action solo Jurassic Park et Jurassic Park Part 2 : The Chaos Continues, parus au début des années 1990 sur les consoles Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo (SNES) et sur la console portable GameBoy.

Les jeux vidéo pourront être lancés sur les consoles modernes PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch, en version physique ou numérique. Pour les nostalgiques, Limited Run a également prévu de produire des cartouches de ces jeux compatibles avec les consoles d’origine.

Les titres auront droit à de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de faire des états de sauvegarde (save state), à de nouvelles cartes de jeu, et à divers correctifs qui amélioreront la jouabilité.

Limited Run Games ouvrira les précommandes des coffrets physiques le 1er septembre, et elles se poursuivront jusqu’au 15 octobre prochain.