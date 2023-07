L’inflation influence le comportement des touristes, mais ne les empêche pas de prendre des vacances. Ils sont nombreux à venir à Toronto pour visiter ses attractions touristiques, même si le prix des hôtels augmente de façon importante.

C'est une des plus grandes villes nord-américaines. C'était important pour nous de venir visiter la Tour CN , lance Cynthia Dubois, une résidente de Montréal.

Mais les prix ont parfois de quoi surprendre.

Le prix moyen d'une chambre d'hôtel au centre-ville de Toronto a considérablement augmenté au mois de juin, selon les données de la firme STR.

Quand on a fait nos recherches sur Internet, les hôtels ici à Toronto étaient de 1200 $ ou 1300 $ pour avoir juste une chambre pendant trois nuits , ajoute-t-elle.

Le prix des chambres d’hôtel a fait un bond important, selon les données du Groupe CoStar : le tarif moyen a atteint 387 $ la nuit en juin .

Le taux d'occupation des hôtels du centre-ville de Toronto a atteint 80 % au mois de juin, relève Laura Baxter, directrice de l’analyse hôtelière du Groupe CoStar.

Pour les cinq premiers mois de l’année 2023, le taux d’occupation au centre-ville de Toronto a été 36 % supérieur à la même période l’an dernier.

À Toronto, malgré des prix records pour les chambres d'hôtel, celles-ci ne peinent pas à trouver preneur. (Photo d'archives)

Des signes que le tourisme dans la Ville Reine se porte bien, avance l’organisme Destination Toronto.

Son vice-président, Andrew Weir, souligne que les visiteurs de la Chine, qui représentaient la plus importante part du marché des visiteurs internationaux avant la pandémie, sont toujours presque inexistants. Toutefois, les visiteurs européens, américains et canadiens sont au rendez-vous.

Les prix élevés sont attribuables à plusieurs facteurs, selon Andrew Weir.

C’est l’effet combiné de l’inflation et des enjeux liés à la pénurie de personnel , affirme-t-il.

La hausse des taux d’intérêt pourrait aussi jouer un rôle important, selon Wayne Smith, professeur à l’École de gestion de l'hôtellerie et du tourisme de l’Université métropolitaine de Toronto.

Presque tous les hôtels sont endettés , précise-t-il.

Si vous pensez encore une fois que chauffer et climatiser votre maison coûte cher, allez voir pour un hôtel.

Les taux d'intérêt de leurs prêts hypothécaires ont donc augmenté, le coût de l'emprunt a augmenté, ce qui signifie que le coût de la propriété a augmenté de manière importante , ajoute-t-il.

Le prix des attractions aussi peut surprendre

Casa Loma est une maison historique à Toronto.

L'accès aux musées n'est pas donné , lance Kim Hendrickx, un touriste belge tout de même satisfait de sa visite de l’aquarium de Toronto avec sa femme et ses deux enfants.

Prix d'entrée (avant taxe) pour 2 adultes et 2 enfants : Tour CN : 146 $

Aquarium : 146 $

Zoo : 125 $

Casa Loma : 147 $

Hockey Hall of Fame : 80 $

: 80 $ Centre des sciences : 61 $

Canada's Wonderland : 235 $

Plusieurs attraits touristiques ont augmenté leurs prix au cours des dernières années.

Le service de taxi nautique Tiki Taxi, qui fait la navette entre le centre-ville et les îles de Toronto, n’y échappe pas.

Un passage est passé de 10 $ à 12 $.

Tiki Taxi fait la navette entre le centre-ville et les îles de Toronto.

Alex Ferris, de Tiki Taxi, souligne que l’augmentation des coûts de l’entreprise se chiffre entre 20 et 30 %.

Il constate tout de même que les visiteurs ne sont pas découragés par ces augmentations et que malgré la venue de nouvelles compagnies de bateaux-taxis sur le lac Ontario, la demande dépasse toujours l’offre lors des journées les plus achalandées.

C’est certain que le volume et la demande sont là , déclare-t-il.

Un taux de change attrayant

Helena Rodriguez du Texas est en visite à Toronto avec sa famille.

Pour les Américains, qui profitent d'un taux de change avantageux, la facture des vacances à Toronto ne semble pas si élevée.

Nous venons des États-Unis et le dollar américain est plus fort ici. Ce n'est donc pas si cher pour nous , explique Helena Rodriguez, du Texas, en visite à Toronto.

Mais tous ne peuvent pas profiter du taux de change pour voyager.

Le nombre de nuitées et les restaurants sacrifiés

«Loger une famille de six à l'hôtel n'est pas évident», selon Lyne Klapka Bertrand.

Quand tout coûte plus cher et que le budget vacances n’est pas extensible, des familles n’ont pas d’autre choix que de changer leurs habitudes et de faire des sacrifices, selon Wayne Smith.

Les gens prennent des vacances plus courtes. Ils ont tendance à conduire davantage pour se rendre sur leur lieu de vacances, dit-il. S'ils prennent une chambre d'hôtel, ils vont dîner chez des amis pour diminuer les coûts.

Pour étirer l’élastique du budget vacances, Cynthia Dubois et son conjoint ont opté pour la location d’un logement sur Airbnb en banlieue, à Mississauga.

Trois nuits à 850 $ et tu as un condo , dit-elle. Au moins, tu peux aller à l'épicerie et acheter de la nourriture pour cuisiner. Ça revient moins cher.

Nous logeons en banlieue , explique aussi Lyne Klapka Bertrand, qui a loué une chambre d'hôtel pour sa famille de six personnes. Et nous utilisons le train pour nos déplacements.

Même son de cloche du côté de Wayne Smith.

L’industrie tire toutefois profit d’une situation particulière, selon Andrew Weir.

La ville bénéficie d’un mélange de tourisme, de loisirs et d’affaires. Des déplacements que les gens tendent de plus en plus à combiner, selon lui.

Plusieurs attraits touristiques ont augmenté leurs prix au cours des dernières années.

Les gens ont intégré le voyage dans leur budget. Ils veulent voyager et maintenant ils vont potentiellement combiner [les vacances] avec les voyages d’affaires, mais je crois que la demande pour le voyage est très résiliente , constate M. Weir.

Un avantage qui pourrait représenter un plus grand risque si une récession se concrétise.

Il souligne que les ménages sacrifient souvent la part du budget consacré aux loisirs et aux vacanciers en période d’austérité, mais que nous avons vu pendant les dernières années combien le voyage nous manquait et était important et cette notion est renforcée maintenant .

Il avance que peu de familles sont en ce moment prêtes à ce sacrifice.

