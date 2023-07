Le système de santé de la Saskatchewan est aux abois, selon le NPD

Le Nouveau parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) se dit préoccupé par le manque de personnel dans les hôpitaux de la province. Cette sortie fait suite à la divulgation d'une note interne de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan alertant sur la fermeture d'un lit dans les soins intensifs de l'Hôpital général de Regina.

La note qui date du 28 juin dernier indique que la situation est alarmante à l'Hôpital général de Regina.

En raison des nombreux postes vacants qui persistent pendant plusieurs mois, il a été difficile de trouver du personnel nécessaire pour gérer les lits au sein des unités des soins intensifs, surtout à cause des problèmes de contrat , indique la note interne de la SHA. Plusieurs contrats de travail ont malheureusement été annulés à la dernière minute et nous n'avons pu trouver de remplaçants avant la fin de l’été.

En raison de ce manque de personnel, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan indique qu'un des lits dans cette unité sera fermé du 30 juin au 5 septembre 2023.

En conférence de presse mercredi, la cheffe du parti néo-démocrate, Carla Back, affirme que le plan de recrutement de la province est un échec.

Le fait est que les hôpitaux sont en crise, car les unités d'urgence sont pleines à craquer et doivent composer avec des temps d’attente allant jusqu'à 20 h ou plus , indique-t-elle. Les mères accouchent sur le bord de la route, des gens attendent entre 2 et 3 ans pour des chirurgies aux genoux ou à la hanche, ce qui représente le plus long temps d'attente au Canada.

Un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) indique qu'en 2022, la Saskatchewan fait partie des provinces qui avaient le plus long délai d’attente au pays pour des chirurgies de remplacement de genou et de la hanche.

La province a enregistré un temps d'attente 467 jours en moyenne pour les remplacements du genou, selon ce rapport.

Cette province est le berceau de l'assurance maladie. Pourtant, sous Scott Moe, nous avons les délais d'attente les plus longs dans les hôpitaux et trop de patients ne peuvent pas trouver un médecin de famille. Si le Parti saskatchewanais n'est pas capable de se retrousser les manches et à faire le travail, nous le sommes.

Selon ce parti d’opposition, la Saskatchewan devrait suivre les pas d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario en recrutant davantage de travailleurs de la santé afin d'améliorer l'accès aux médecins de famille.

De son côté, la porte-parole du NPD en matière de santé, Vicki Mowat, affirme que la province doit travailler à la rétention des travailleurs dans le domaine de la santé.

Nous devons travailler avec nos professionnels de la santé sur des stratégies de maintien en poste tout en promouvant certains de nos employés sous-utilisés, comme les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, à des postes à temps plein afin de réduire la pression sur le système , indique-t-elle.

En janvier, la province avait annoncé un plan d'action de 60 millions $ qui permettrait de recruter environ 1000 professionnels de la santé au cours des prochaines années.

Le gouvernement provincial offre aussi une prime de 200 000 $ aux médecins qui iront travailler dans les communautés rurales.

Cependant, en décembre dernier, la vérificatrice provinciale de la Saskatchewan, Tara Clemett, a publié un rapport recommandant le recrutement de 2000 postes au cours des cinq prochaines années.