Eau contaminée : 8000 résidents touchés dans les secteurs de Port-Alfred et Grande-Baie

La Ville de Saguenay mettra en place des mesures temporaires et préventives pour protéger la santé de près de la moitié de la population de La Baie, où une forte présence de composés perfluorés (PFAS) a été décelée dans le réseau d’eau potable. Des travaux de six millions de dollars seront nécessaires.

Environ 8000 résidents sont concernés par la présence de contaminants émergents dans l’eau qu’ils consomment chaque jour. Au total, 3736 résidences sont alimentées par les prises d’eau potable situées sur les sentiers Bolduc et des Éboulis, au sud et au nord de la rivière à Mars.

Les secteurs desservis sont Port-Alfred et Grande-Baie, ainsi que tout le long du boulevard de la Grande-Baie Sud et une portion du chemin de la Batture.

La Baie compte autour de 18 500 résidents.

Ouvrir en mode plein écran Saguenay a fourni une carte de la zone desservie par les puits 71 et 72 des sentiers de l'Éboulis et Bolduc. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Des emprunts

La Ville devra investir près de 6 millions de dollars pour aménager un nouveau réseau d’aqueduc, exproprier des terrains, réaliser des travaux et dénicher une nouvelle source d’eau potable.

Des avis de motion pour les règlements d'emprunts seront déposés lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal.

D’ici les travaux, des filtres à base de résine seront installés pour filtrer les PFAS . Ils seront changés régulièrement.

Des teneurs élevées

Des échantillons prélevés dans le cadre d’un projet de recherche mené par le professeur de chimie environnementale à l’Université de Montréal, Sébastien Sauvé, ont démontré la présence de 129 nanogrammes par litre d’eau près de la base militaire.

Il n’existe aucune norme précise au Québec concernant les taux de cette composante chimique dans l’eau, mais Santé Canada recommande une limite maximale de 30 nanogrammes par litre d’eau.

Dans le cadre de son projet de recherche, Sébastien Sauvé a prélevé des échantillons dans 376 municipalités québécoises. Des villes comme Saint-Donat, dans Lanaudière, et Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, ont affiché des taux supérieurs aux recommandations de Santé Canada. Toutefois, la concentration mesurée à La Baie serait la pire au Québec, selon les conclusions du scientifique.

Les résultats de l’étude ont été révélés mardi. Mercredi, la mairesse Julie Dufour et des experts en santé publique ont convié les médias à un breffage technique dans le but de transmettre de l’information aux journalistes. Julie Dufour a assuré que cette séance était prévue depuis deux semaines et qu’elle n’a pas été organisée en réaction à des informations véhiculées dans les médias mardi.

L’eau est potable

D’entrée de jeu, la mairesse de Saguenay a répété à plusieurs reprises que l’eau du secteur concerné est potable et que les citoyens peuvent continuer d’en boire.

Elle a affirmé que les autorités municipales n’ont été informées que tout récemment de la nécessité de procéder à des campagnes d’échantillonnage à La Baie à la demande du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le ministère avait été mis au parfum par Sébastien Sauvé lui-même.

Au début de 2023, la Ville a reçu une communication du chercheur, qui s’inquiétait des risques pour la santé de la population. Sébastien Sauvé a transmis ses résultats le 13 avril 2023, mais la Ville était déjà au fait de la situation à la suite d’analyses menées par le MELCCFP en février. Ces tests, dont les résultats ont été transmis à la Ville le 21 mars, ont confirmé la présence de contaminants dans l'eau.

Chicoutimi et Jonquière ont aussi fait l’objet d’analyses par Sébastien Sauvé. Ces deux arrondissements ont présenté de faibles taux de PFAS. La situation s’est avérée complètement différente lors de tests menés près de la station-service Ultramar, près de la Pyramide des Ha!Ha! à Grande-Baie, où 129 nanogrammes par litre d’eau ont été détectés.

Un puits municipal (le puits 76) a été fermé le 15 décembre 2022. Après analyses, 366 ng/l de PFAS ont été recueillis. Selon l’expert en eau potable de la Ville de Saguenay, ce puits ne desservait qu’une mince partie de la population.

Les puits concernés à La Baie sont les 71 et 72.

La Ville fait preuve de diligence , a assuré Bruno Taillon, directeur adjoint, traitement des eaux au Service du génie de Saguenay.

Les mousses ignifuges montrées du doigt

Les mousses ignifuges utilisées à la Base de Bagotville pendant de nombreuses années sont montrées du doigt. Près du site d’entraînement des pompiers, d’un hangar et d’un bassin de rétention. L'extrémité est de la piste est située en amont des prises d'eau, au haut d'une colline.

De 1972 au début des années 90, ce type de mousse a été utilisé pour la formation. Cette pratique a été abandonnée depuis et l’eau est dorénavant utilisée.

Les mousses sont cependant toujours utilisées pour éteindre des feux, puisque cette matière est la plus efficace. Le représentant de la Base de Bagotville assure toutefois que son utilisation est restreinte et que les militaires disposent des substances de façon sécuritaire.

La qualité de l’eau potable de la base ne suscite aucune inquiétude, selon le ministère de la Défense nationale.

En tant que bons voisins, nous nous engageons à agir de façon responsable et à protéger la santé des Canadiens , a déclaré Saleem Sattar, directeur général de l’environnement et de la gestion durable à la Défense nationale.

Il s’est engagé à mener des analyses complètes sur la base et aux alentours afin d’avoir un portrait de situation précis. Les résultats seront connus en janvier 2024.

Préoccupant, mais pas urgent

Médecin conseil en santé publique au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Dre Catherine Habel a elle aussi insisté sur le fait que l’eau de La Baie ne présente aucun risque pour la santé.

La réduction à la source est cependant essentielle et la Ville doit mettre des mesures en place pour limiter la présence de contaminants dans l’eau, un enjeu de plus en plus présent.

C’est le principe de précaution. Il faut être réaliste. Les PFAS sont partout dans notre environnement. Ce qu’on veut c’est que l’ensemble des villes fassent preuve de diligence , a-t-elle résumé.

Sans minimiser l’importance des travaux du chercheur Sébastien Sauvé, la spécialiste en a appelé à la prudence.

On parle des évaluations d’un chimiste. C’est normal qu’il soit préoccupé par ça. D’un point de vue de santé publique, on prend en considération plusieurs éléments de santé dans une même question. On a des rôles différents , a ajouté la Dre Habel.

La gestionnaire à la division de la qualité de l’eau et de l’air à Santé Canada, Stéphanie McFadyen, s’est faite rassurante.

On est dans une situation où on prend action avec prudence. La littérature est très incertaine. On a des signaux comme quoi il pourrait y avoir un impact sur la santé, mais la force des données n’est pas suffisante , a-t-elle fait savoir.

Questionnée au sujet du fait que les informations ont été communiquées tardivement aux citoyens, la mairesse a fait valoir que des délais administratifs ont compliqué l’arrimage des agendas.

Dans le cas ici, il n’y a pas de notion d’urgence , a-t-elle déclaré

Les gouvernements fédéral et provincial ont été impliqués dans le dossier de l’eau potable à La Baie depuis mai.