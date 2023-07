Sillonner la nouvelle Route bleue

Vous êtes un canoteur aguerri ou encore vous souhaitez vous mettre au kayak, mais vous ne savez pas où commencer? La Route bleue, connue à une époque comme Sentier maritime du Saint-Laurent, a été repensée et le concept élargi justement pour mieux répondre aux besoins de plus de rameurs-pagayeurs débutants et intermédiaires.

Dix tronçons du réseau nautique d'activités non motorisées de la Route bleue ont été inaugurés officiellement au début du mois, dont cinq aux alentours de Saint-Raymond dans la MRC de Portneuf. Et d'autres devraient être ajoutés au courant de 2023 et de 2024.

Ouvrir en mode plein écran La Route bleue montre des tronçons balisés pour les sports nautiques non motorisés. Photo : Capture d'écran du site LaRoutebleue.ca

Un peu comme la Route verte pour les cyclistes, la Route bleue fournit aux pagayeurs de tout acabit un site internet pour voir où sont situés les parcours balisés, les lieux où mettre les embarcations à l'eau et où louer de l'équipement.

En élargissant le projet, l'objectif des partenaires était de redonner accès à l'eau à ceux qui veulent y pratiquer leurs activités.

Cinq sections certifiées <em>Route bleue</em> dans la MRC de Portneuf.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Cinq sections certifiées Route bleue dans la MRC de Portneuf ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Cinq sections certifiées <em>Route bleue</em> dans la MRC de Portneuf. 6 minutes 14 secondes) Durée de 6 minutes 14 secondes 6:14

Un gage de sécurité

Il y a eu beaucoup de travail autour de ça , explique Marie-Eve Côté de la MRC de Portneuf.

Les parcours sont courts ou plus longs, en eau calme ou un peu plus agitée. Évidemment, les conditions météorologiques du moment jouent sur les conditions de randonnées. Et donc, les responsables des lieux ciblés s'assurent de bien indiquer sur les sites de mises à l'eau sont ouverts ou non, pour la sécurité de tout le monde.

Site internet de la Route bleue https://canot-kayak.qc.ca/la-route-bleue/ (Nouvelle fenêtre)

C'est d'ailleurs l'une des fiertés des partenaires qui se sont réunis pour offrir un maximum d'indications pour que les sports nautiques soient pratiqués dans un contexte le plus sécuritaire possible.

Avec les informations de Mireille Roberge