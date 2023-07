Un groupe de sauveteurs de lapins domestiques à Sudbury

Enara Iturregui a créé récemment le groupe The Sudbury Bunny Snatchers (les voleurs de lapins de Sudbury) pour attraper des lapins domestiques abandonnés dans la nature et leur trouver une famille d'accueil.

L'initiative est née après la découverte d'un lapin domestique dans un entrepôt.

Une fois arrivée sur les lieux, Mme Iturregui a constaté qu’une dizaine de lapins avaient été abandonnés à cet endroit.

Enara Itturegui sort souvent munie de son filet en espérant pouvoir attraper des lapins abandonnés. Photo : Radio-Canada / Martha Dillman

Selon la fondatrice du groupe, la faute reviendrait aux éleveurs non éthiques, ou aux personnes qui obtiennent un lapin comme animal de compagnie, puis les jettent, car il n’en veulent plus.

Nous en avons secouru cinq en tant que groupe et l’une d’entre elles vient d’avoir onze bébés , indique-t-elle.

De tous les lapins qui ont été secourus, deux ont été adoptés et les autres sont en famille d’accueil, y compris les onze bébés.

La sauveteuse de lapins précise qu’il y aurait environ cinq sites dans la ville où les animaux sont abandonnés.

Des animaux rejetés par les refuges

Bien que les animaux soient vulnérables lorsqu’ils sont délaissés dans les rues, plusieurs refuges ne sont pas en mesure de les accueillir.

[Les lapins domestiques] sont plus lents et généralement plus gras. Nous [en] avons vu manger et se reposer, puis un renard s’approche d’eux à moins de cinq pieds. Ils ne savent pas que c’est un prédateur , affirme Mme Iturregui.

Le groupe aurait contacté bon nombre de refuges et autres groupes de sauvetage pour obtenir de l’aide en vain.

Un refuge nous a dit qu’il ne prenait plus de lapins parce que personne n’en voulait. Nous avons donc essayé de nous renseigner, mais il est difficile d’obtenir de l’aide, soutient la sauveteuse.

Pour sa part, la Ville du Grand Sudbury a précisé dans une déclaration écrite que son refuge est régi par les lois provinciales qui sont spécifiques aux chiens et aux chats .

La ville de Sudbury n'a pas encore de refuge propice pour les lapins. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La municipalité précise que les installations actuelles du refuge n’ont pas la capacité d’accueillir d’autres espèces d’animaux.

Nous concentrons nos efforts et nos niveaux de service en conséquence, en mettant l’accent sur la population de chiens et de chats errants.

En attendant d’obtenir l’aide des centres appropriés, Mme Iturregui entend travailler à l’incorporation de son groupe.

L’association est autonome pour l’instant, et entièrement constituée de bénévoles.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC