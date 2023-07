FEQ : 25 ans de carrière en une soirée pour les Cowboys fringants

Les Cowboys fringants proposeront jeudi un concert unique qui vise à souligner le chemin parcouru depuis les 25 dernières années.

Une carte blanche offerte par le Festival d’été que les membres du groupe tiennent à honorer malgré la maladie qui s’est infiltrée au sein de la formation.

Karl est un guerrier. Il suit ses traitements , explique le bassiste Jérôme Dupras à propos du chanteur Karl Tremblay, atteint d’un cancer de la prostate. Il ramasse son énergie pour pouvoir être sur scène et livrer un concert comme seul lui sait le faire.

On connaît bien cette énergie que déploient les membres du groupe à chaque spectacle. Une énergie contagieuse qui ne s’est pas épuisée au cours des années. Cependant, la maladie de Karl et la pandémie ont bousculé le rythme et amené le groupe à déployer sa créativité.

Je dirais qu’il y a plein d’éléments qui ont changé un peu les choses dans les dernières années. Il y a la pandémie qui nous a forcés à reporter une tournée entière de près de 200 concerts. Elle nous a amenés à nous pencher sur notre façon de faire la musique, la façon de créer un contact avec le public et de regarder nos processus créatifs.

Je dirais qu’il y a un avant, un pendant et un après pandémie auxquels se sont doublées des situations personnelles .

Le résultat : On fait un peu moins de concerts, on se concentre sur des concerts à plus grand déploiement, mais on a aussi développé une série de nouveaux canaux .

Parmi ceux-ci, le cinéma avec le film L'Amérique pleure, sorti en 2021, et la comédie musicale Pub Royal, une coproduction avec Les 7 doigts de la main qui sera présentée cet automne à Québec et Montréal.

Le film «L'Amérique pleure», qui met en scène les membres du groupe Les Cowboys Fringants Photo : La Tribu

Carte blanche : projections et lumières

Le groupe a décidé de miser sur les possibilités qu’offre la scène du Festival d’été.

On avait envie de profiter de la scène et des capacités techniques qui sont vraiment uniques au Québec. Il y a plusieurs fois où l'on se disait que des projections et des dispositifs de lumière auraient été bien, mais ce n’était pas possible. Donc on a pris l’invitation du Festival pour déployer certains de ces moyens-là. Ce n’est pas un spectacle avec plein d’invités, mais c'est l’occasion de revisiter un catalogue de 25 ans de carrière et de 150 chansons.

Au programme, les incontournables, mais également des pièces moins connues qui rappellent leurs débuts. On a envie d’un regard historique sur notre carrière .

Le bassiste des Cowboys fringants Jérôme Dupras Photo : Radio-Canada

Une carrière qui a été soulignée de belle façon avec la médaille d’honneur décernée par le gouvernement du Québec en mai dernier.