Le gouvernement de la Colombie-Britannique suspend la publicité sur Facebook et Instagram

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de suspendre toute publicité sur Facebook et Instagram, à l’exception de l’information liée aux situations d’urgence.

Cette décision survient dans la foulée de l’adoption du projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne, qui obligerait les géants du web, nommément Google et Meta, qui possède Facebook et Instagram, à négocier avec les entreprises de presse canadiennes et à payer pour l'utilisation de leur contenu.

En réaction, Meta a annoncé qu'elle bloquerait les nouvelles canadiennes sur ses plateformes.

De son côté, Google a déclaré qu'il bloquerait les informations canadiennes lorsque la loi entrera en vigueur, mais l'entreprise est en discussion avec le gouvernement fédéral. La province continuera à faire de la publicité sur Google pendant que ces discussions se poursuivent.

Une décision inacceptable

Les médias locaux créent une grande partie du contenu sur lequel les géants de la technologie se sont appuyés pour construire leurs modèles économiques et de nombreux Britanno-Colombiens s'appuient désormais sur les médias sociaux pour s'informer , a indiqué le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, par communiqué.

La décision de Meta de couper cet accès est totalement inacceptable.

Pour envoyer un message fort à Meta, à savoir que le journalisme est un service public vital et que l'accès aux informations ne devrait jamais être bloqué, notre gouvernement a décidé d'arrêter toute publicité sur Facebook et Instagram , a précisé David Eby.

L’exception des situations d’urgence

Une seule exception à cette décision du gouvernement britanno-colombien : les informations critiques au sujet de la santé et de la sécurité.

Alors que la Colombie-Britannique connaît l'une des pires saisons des feux de forêt de son histoire, David Eby indique qu’il est nécessaire d’utiliser tous les outils de communication disponibles.

Nous ne ferons de la publicité sur Meta que pour fournir au public des informations critiques liées aux urgences en matière de santé et de sécurité publiques. Cela inclut les publicités sur la prévention et la préparation aux feux de forêt , indique le premier ministre.

La province indique qu’elle réexaminera sa politique publicitaire en fonction de l'évolution de la situation.