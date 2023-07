Mathis Beaulieu veut s’offrir un titre de champion du monde pour sa fête

Un voyage en Europe pour son anniversaire, c’est déjà bien, mais Mathis Beaulieu a l’intention de s’offrir un cadeau encore un peu plus grand cette année. Le triathlète de Québec soufflera ses 19 bougies, jeudi à Hambourg, et il vise un titre de champion du monde junior pour l’occasion.

Un podium ce serait plaisant, mais c’est sûr que je veux gagner. Je suis compétitif et j’ai en tête la première position , lance celui qui aura droit, selon la tradition allemande, à une pinte de bière format géant s’il traverse la ligne d’arrivée parmi les trois premiers. De quoi fêter son anniversaire comme les jeunes de son âge savent le faire.

Sauf que Mathis Beaulieu n’est pas un jeune comme les autres. Sacré champion canadien junior et senior de triathlon l’été dernier, il a également remporté deux médailles d’or aux Jeux du Canada et enlevé les grands honneurs de plusieurs compétitions internationales.

Une saison de rêve qui a fait du natif de Québec l’un des plus beaux espoirs mondiaux de son sport. C’est sûr que l’année passée ça s’est super bien déroulé. Avoir eu du succès lors de courses seniors, ça a fait en sorte que je peux prendre de l’expérience en Coupe du Monde cette saison , relate l’athlète du Club de triathlon civil du Rouge et Or.

Un coureur d’exception

Après s’être frotté à plus vieux que lui en début de saison, Beaulieu prendra le départ aux côtés des meilleurs triathlètes de son groupe d’âge, jeudi soir. Au menu : 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course.

C’est un parcours vraiment technique qui ressemble un peu à celui du Vieux-Port de Montréal. C’est six tours de vélo de 3.3 km avec plein de virages. Il va y avoir des échappées et beaucoup d'action. Il y a une grande foule là-bas alors ça va être vraiment cool , décrit celui qui avait pris le 7e rang des Mondiaux juniors, l’été passé à Montréal. Une course durant laquelle il avait été victime de crampes et dont il ne conserve pas un très bon souvenir.

Ouvrir en mode plein écran Le triathlète de Québec Mathis Beaulieu Photo : Jean Roy

Coureur d’exception, Mathis Beaulieu a l’habitude de remporter les compétitions grâce à ses performances en fin de parcours. Sauf que son principal rival à Hambourg, l’Australien Bradley Course, est aussi très rapide les espadrilles aux pieds. C’est donc dans l’eau, sur le vélo et dans les zones de transition que la victoire devrait se jouer.

J’ai beaucoup progressé en vélo et je vais essayer de montrer ça. Mes départs en natation sont encore médiocres, mais la progression est quand même bonne par rapport à l’année dernière , lance en riant le jeune Québécois

Triathlète depuis son jeune âge

Si plusieurs athlètes font la transition vers le triathlon sur le tard, ce n’est pas le cas de Mathis Beaulieu. Après avoir participé à quelques courses à pied avec ses parents, enfant, il a tout de suite eu le désir d’ajouter un degré de difficulté.

Je voulais essayer trois sports en même temps. J’ai commencé le triathlon en première secondaire et j’ai vraiment tripé. Je savais juste courir. Je ne savais pas nager, je ne savais pas faire de vélo, mais depuis ce temps-là c’est ce que je fais.

Il faut dire que le jeune athlète est bien tombé dans le club de triathlon Rouge et Or. La réputation des entraîneurs Pierre-Yves Gigou et Nicolas Proulx-Bégin n’est plus à faire à l’échelle nationale et Beaulieu a pu s'entraîner quotidiennement avec Charles Paquet, ces dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Originaire de Port-Cartier, le triathlète Charles Paquet s'est longtemps entraîné à Québec. Photo : Sportcom

Les Jeux olympiques dans la mire

Âgé de 26 ans, Paquet est le triathlète canadien le mieux classé au monde. Il devrait obtenir l’une des deux places pour représenter le pays aux Jeux olympiques de Paris, l’été prochain. L’expérimenté Tyler Mislawchuk est l’autre favori, mais la progression de Mathis Beaulieu pourrait lui mettre de la pression.

Charles et Tyler sont vraiment établis et ils vont probablement passer devant moi, mais je vais me battre jusqu’à la fin pour une place de réserviste. Je ne pense pas que c’est déjà arrivé un triathlète de 19 ans aux jeux olympiques , lance le principal intéressé.