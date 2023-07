D’ici 2030, le réseau de transport collectif de Toronto devrait avoir un nouveau visage. Quelque 50 milliards de dollars seront investis pour construire ou prolonger des lignes de métro et de train léger – ce qui permettra de doubler le nombre de stations.

Il était temps , lance Amer Shalaby, professeur en ingénierie civile à l’Université de Toronto. L’expert rappelle qu’en dépit de son boom démographique, Toronto a très peu investi dans son réseau de transport collectif dans les dernières décennies.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur Amer Shalaby croit que ces investissements records sont nécessaires après des décennies d'immobilisme. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il y a 40 ans, Toronto était une référence pour son métro. Nous avions un réseau qui fonctionnait et soudainement, on a arrêté de le développer , déplore l’universitaire. La dernière ligne de métro torontoise a été ouverte en 2002 – la précédente, en 1985.

C’est assez gênant quand on se compare à des villes comme Barcelone ou Madrid.

Les milliards investis devraient permettre l’ajout d’une nouvelle ligne de métro – la ligne Ontario – ainsi que de deux lignes de train léger – la ligne Finch Ouest et la ligne Eglington. Deux lignes de métro existantes doivent également être prolongées d’ici 2030.

Ne soyez pas jaloux , prévient une activiste

Shelagh Pizey-Allen est porte-parole du groupe d’usagers TTC Riders. Si la Torontoise se réjouit de l’ajout de nouvelles lignes de transport en commun, elle voudrait surtout voir plus d’investissements dans le réseau existant.

Ouvrir en mode plein écran Shelagh Pizey-Allen ne peut s'empêcher de rire lorsqu'on lui demande si les Montréalais devraient être jaloux du métro de Toronto. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

La Commission des transports de Toronto fait en effet face à un gouffre budgétaire post-pandémique qui a forcé la réduction de services et l’augmentation des tarifs. On doit prendre soin de ce qu’on a aujourd’hui , martèle Shelagh.

Ne soyez pas jaloux d'un système où on ne peut pas se permettre des nouveaux trains [et] où on a des réductions de service.

L’Association canadienne du transport urbain fait le même constat. Il y a un décalage entre les fonds pour les grands projets et les frais d’opération , constate son PDG , Marco D'Angelo.

Il y a des investissements records dans les grands projets et en même temps, les villes doivent implémenter des coupures de service. Ça n’a pas de sens, on a besoin des deux en même temps , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Marco D'Angelo se réjouit que de plus en plus de gouvernements provinciaux choisissent d'investir dans des projets de transport collectif — que ce soit l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique ou l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Pour Amer Shalaby, la solution est d’investir de manière soutenue dans le réseau de transport en commun. Notre ville grandit continuellement et notre population aussi. On ne peut pas se réveiller un matin et faire 10 grands projets en même temps , fait valoir l’expert.

Dans la prochaine décennie, le gouvernement ontarien investira un peu plus de 70 milliards de dollars dans des projets de transport collectif – à Toronto, mais aussi à Hamilton, Peel, et Ottawa. Au Québec, quelque 50 milliards de dollars seront investis dans la même période, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable.