La mère d’un jeune autiste hospitalisé depuis près d’un an lance un cri du cœur

Une mère de la Péninsule acadienne lance un cri du cœur au nom de son fils autiste de 18 ans. À court de ressources, elle l’a fait hospitaliser il y a près d’un an et est toujours à la recherche d’une solution alternative.

Les poules caquettent et s’excitent à l’approche d’Émilie Savoie. Sous un soleil de plomb de juillet, elle égraine des biscuits soda dans le poulailler situé dans la cour arrière de sa maison, à Pokemouche.

Ça, c’est le projet à Nicolas. Ses chères poules. Il adore les poules. Ça le calme, ça lui donne une responsabilité. Il aimait ça les nourrir , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Savoie vient de ramasser des œufs pondus par les poules de son fils, Nicolas. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Nicolas, c’est son plus jeune fils. Il est âgé de 18 ans et est atteint du trouble du spectre de l’autisme. Il peut s’exprimer et jouer, mais il a un important retard de développement.

J'ai commencé à avoir peur

Ouvrir en mode plein écran Émilie Savoie en compagnie de son fils Nicolas. Il est aujourd'hui âgé de 18 ans et est hospitalisé depuis août 2022. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté: Émilie Savoie

À l'adolescence, il a eu des comportements de plus en plus violents à la maison. Un défi pour Émilie Savoie, qui est loin d’être bâtie comme une armoire à glace.

Je vais tout le temps l’aimer. Mais ça a changé que j'ai commencé à avoir peur. Parce qu’il était devenu grand, fort. Il pouvait briser des choses.

Au cours des quelques dernières années, elle s’est démenée pour trouver une solution afin d’assurer sa sécurité et celle de son fils.

Nicolas a été placé dans un établissement de soins de la Péninsule acadienne. Après quelques mois, il est revenu à la maison amaigri et malheureux, selon sa mère.

Il a aussi été hospitalisé pendant quelque temps à l'Hôpital régional Chaleur, à Bathurst. Ces expériences n'ont pas été concluantes et ont laissé un goût amer à Émilie Savoie.

À la maison, la situation est devenue intenable.

Il devenait violent. Un "non" pouvait l’agresser. Il pouvait faire une crise, frapper, lancer des objets , explique-t-elle.

J’ai dit "vous allez m’aider, je peux plus le garder"

Ouvrir en mode plein écran Émilie Savoie veut à tout prix une solution qui lui permettrait de sortir son fils de l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

En août 2022, elle a décidé de le faire hospitaliser à nouveau, à contrecœur.

Je l’ai apporté à Campbellton. J’ai dit "vous allez m’aider, je peux plus le garder, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour moi, ça peut être dangereux pour lui"

Depuis, Émilie Savoie continue de chercher une solution afin qu’il puisse sortir de l’hôpital. Mais ses démarches et ses demandes au gouvernement provincial n’ont pas encore porté leurs fruits.

Nicolas est toujours hospitalisé en psychiatrie, près d'un an plus tard.

Ouvrir en mode plein écran Le fils d'Émilie Savoie, Nicolas, est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Il peut jouer et s'exprimer, mais a un retard de développement et a besoin d'accompagnement. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté: Émilie Savoie

Selon Émilie Savoie, il doit rester dans sa chambre et est parfois attaché. Il l’appelle plusieurs fois par jour, souvent en pleurant. Il lui demande de le sortir de là. Une situation qui l'attriste et lui fait sentir de la culpabilité.

La seule chose qu’il lui reste comme espoir, c’est moi. C’est ça qui me fait mal. Et je ne peux pas lui offrir ça. Je suis sa mère. Je suis supposée le protéger , dit-elle les larmes aux yeux et la gorge nouée.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada

Elle allègue d’ailleurs que l’hôpital lui a récemment interdit de visiter son fils parce qu’elle a menacé de se plaindre de la façon qu’un membre du personnel a traité son fils.

L’espoir d’un plan personnalisé pour Nicolas

À plus d’une reprise au cours des trois dernières années, Émilie Savoie a été épaulée par une psychologue de Moncton, Suzanne Durepos-Forcier.

Elle est intervenue dans le dossier pour la première fois en octobre 2020, à la demande du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran La psychologue Suzanne Durepos-Forcier connaît bien le dossier de Nicolas. Elle est intervenue auprès de lui et de sa famille à plus d'une reprise depuis 2020. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On a fait une combinaison d’interventions à distance, virtuelles. On a fait de l'entraînement avec les employés (du centre où il était hébergé). J’ai rencontré la famille, le jeune. Et quand je pouvais, je voyageais sur les lieux pour travailler avec lui , explique Suzanne Durepos-Forcier en entrevue.

Elle a tenté de déterminer s’il était possible de développer un plan d’intervention personnalisé dans la Péninsule acadienne. Cela s’est toutefois avéré ardu.

On avait eu des discussions pour essayer de trouver des employés, des personnes de soutien dans la Péninsule. C’était très difficile – quasi impossible – de trouver [suffisamment de personnel formé en intervention auprès des personnes autistes].

Avec l’accord de la famille, elle a porté son attention sur les trois grandes villes du Sud, où il y a plus d’infrastructures et d’organisations qui offrent des services de soutien. Un premier plan personnalisé a été proposé en 2022.

Ouvrir en mode plein écran Le deuxième plan personnalisé développé aurait été mis en œuvre dans la région de Moncton, s'il avait été accepté (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

J’ai envoyé un plan. Pour des raisons qu’on ne m’a pas expliquées, ce plan-là n’a pas marché. Et en janvier 2023, on m’est revenu en me demandant d’envoyer cette fois-ci une proposition plus détaillée de services intenses , dit Suzanne Durepos-Forcier.

Un deuxième plan, prévoyant d’héberger Nicolas dans une maison ou dans un appartement dans la région de Moncton ainsi que des services 24 heures par jour – afin de développer ses aptitudes et réduire les comportements agressifs – a été développé et proposé au gouvernement en février 2023.

On ne veut pas que ce soit permanent. L’objectif à long terme, c’est que le jeune puisse retourner à la maison, ou retourner vivre avec sa famille.

Émilie Savoie signale que ce deuxième plan a été refusé il y a quelques jours. Selon elle, le ministère du Développement social ne lui a pas donné de raison pour ce refus.

Un cas qui n’est pas isolé

Suzanne Durepos-Forcier, qui travaille beaucoup auprès des personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme, signale que d'autres familles néo-brunswickoises ont de la difficulté à trouver les ressources dont elles ont besoin.

Entre autres pour les jeunes adultes autistes qui ne sont plus dans le système scolaire.