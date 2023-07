Inauguration du nouveau centre multifonctionnel de l’île d’Entrée

Fermée depuis 2015, l'ancienne école de l'île d'Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine est désormais convertie en espaces muséal et communautaire. Le projet a nécessité des investissements de 2,36 millions de dollars.

Après plusieurs mois de travaux, l’inauguration du nouveau centre multifonctionnel a eu lieu mercredi, en présence de nombreux intervenants madelinots.

C’est l’aboutissement de ce projet, mais c’est vraiment le début de processus de revitalisation de l’île d’Entrée avec un centre communautaire qui est au service de la communauté, aussi petite qu’elle puisse être , se réjouit Mike Vigneault, le directeur intérimaire du Conseil des anglophones des Îles-de-la-Madeleine, organisme mieux connu sous l’abréviation anglophone CAMI (Council for Anglophone Magdelen Islanders).

C’est un lieu qui est nécessaire pour toute la communauté et qui n’existait pas à l’île d’Entrée.

La salle communautaire permettra à la quarantaine de résidents permanents de l’île isolée d'avoir un lieu de rassemblement doté d’une cuisine. Le Conseil des anglophones pourra aussi y offrir des services aux aînés.

Dans le passé, on faisait ça dans la maison de notre employé, à partir de maintenant on va pouvoir faire ça au centre communautaire , explique M. Vigneault. On va aussi pouvoir préparer les repas de la popote roulante directement sur l’île d’Entrée, alors qu’avant on les envoyait par traversier, mais c’était une logistique très compliquée.

L'ancienne école s'est refaite une beauté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Photo : Gracieuseté du réseau Économusée

Les résidents de l’île d’Entrée ont eu droit à une journée portes ouvertes, quelques jours avant l’inauguration officielle.

On a eu de très bons commentaires, je pense que c’est très bien vu , affirme le directeur du CAMI . La plupart des résidents de l’île d’Entrée ont fréquenté cette école et, plutôt que de la voir se délabrer, ils la voient aujourd’hui avec un centre communautaire et le nouveau musée de l’île d’Entrée.

Trois chambres pouvant héberger un total de 12 personnes ont aussi été aménagées. Ces espaces d’hébergement seront utilisés en priorité par les employés du CAMI , mais pourront être aussi réservés par des organismes.

La salle communautaire pourra aussi être louée pour des événements privés.

Un musée complètement renouvelé

Le musée permettra aux visiteurs de découvrir l'histoire de la communauté à travers l’exposition intitulée 200 ans au rythme de l’île. L’île d’Entrée avait auparavant un petit espace muséal logé dans un autre bâtiment, mais la Société du réseau Économusée a rehaussé la qualité de l’exposition.

Les gens peuvent s’attendre à rentrer dans un musée qui a été conçu professionnellement , souligne Mike Vigneault.

L’exposition a été créée en tout respect de la population de l’île d’Entrée et elle est formidable. Je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été fait!

Plusieurs artéfacts témoignent du mode de vie des insulaires et de la façon dont ils ont jadis vécu sans électricité et sans lien de transport avec les autres îles de l’archipel madelinot.

La création du musée engendre la création de trois emplois saisonniers.

Le musée vise à préserver et à faire connaître l'histoire de l'île d'Entrée et de sa communauté anglophone. Photo : Gracieuseté du réseau Économusée

Le maire des Îles-de-la-Madeleine se réjouit de l'aboutissement de ce projet de centre multifonctionnel.

C’est un beau projet de rénovation au point de vue culturel et de vitalisation du territoire de l’île d’Entrée , souligne Antonin Valiquette.

L’affluence de touristes est de plus en plus importante sur l’île d’Entrée, donc, de se doter d’attraits, je le vois comme un développement économique, social et culturel et je ne peux que m’en réjouir.

Des coûts plus élevés que prévu

D’abord estimée à un peu plus d’un million de dollars, la conversion de l’école a finalement nécessité 2,36 millions de dollars d’investissement, notamment en raison de la hausse des coûts des matériaux de construction.

M. Vigneault souligne que la double insularité de l'île d'Entrée a représenté un énorme défi de logistique. Comme il s'agit de la seule île habitée de l'archipel qui n'est pas reliée aux autres par la voie terrestre, tout le transport des ouvriers et des matériaux doit se faire à bord du traversier Ivan-Quinn, lequel doit souvent rester à quai en raison des aléas météorologiques.

Au cours de l'été 2022, toutes les fenêtres et la toiture de l'ancienne école ont été changées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ça devient un peu un cauchemar logistique, surtout l’automne et l’hiver avec les tempêtes qu’on connait aux Îles , affirme M. Vigneault.

Environ 75 % des coûts du projet ont été payés par Ottawa. Au total, 13 bailleurs de fonds ont délié les cordons de la bourse, dont plusieurs ministères québécois et des organismes madelinots.

Le Conseil des anglophones des Îles-de-la-Madeleine a également doublé sa contribution initiale prévue pour le projet, en déboursant plus de 200 000 $.