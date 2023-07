Feu près de Takhini, les résidents d’Ibex Valley sur un pied d’alerte

Avec le feu de Takhini Bridge, à une trentaine de kilomètres de Whitehorse, qui a continué de prendre de l'ampleur, les résidents d’Ibex Valley, en alerte d’évacuation depuis samedi, s’affairent à préparer le nécessaire pour protéger leur propriété.

La fumée épaisse se rapproche du secteur d’Ibex Valley. L’incendie atteint dorénavant une superficie de 1402 hectares, soit une superficie cinq fois plus importante que celle rapportée lundi, mais les autorités indiquent que la situation se stabilise.

Ouvrir en mode plein écran Le feu de Takhini Bridge, dans le secteur d'Ibex Valley, s'étend maintenant sur 1402 hectares, contre 270 dimanche. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Depuis samedi, 155 propriétés sont en alerte d’évacuation, dont celle de Rainer Russmann. L’homme se préparait à partir pour un voyage en canot lorsque la fumée a commencé à s’élever au loin. Quelques heures plus tard, les pompiers sont passés pour lui expliquer comment préparer sa maison.

C’était clair que nous n'allions plus partir nulle part.

Son canot est maintenant rempli d’eau et s’aligne avec une série de barils également remplis d’eau pour entourer la maison. Des amis s’affairent à passer une corde pour faciliter l’accès au toit afin de pouvoir y installer un gicleur au cas où le feu deviendrait plus menaçant.

Dans l’ensemble, ça va. Nous faisons ce que nous pouvons et puis voilà, mais je sens qu’on est bien préparé , assure-t-il, résigné toutefois à ne pas pouvoir protéger les autres structures se trouvant sur sa propriété.

Un peu plus bas sur la route, Karine Genest s’active à installer une pompe à eau dans l’étang près de chez elle.

La première journée, ça m’inquiétait, mais après ça, j’étais plus calme et [mardi] soir on voyait les flammes de chez moi, donc je trouvais ça un peu plus impressionnant et stressant. Mais avec les pompiers on est allé voir le feu, ils m'ont expliqué comment c'était, comment le feu allait se déplacer. Je ne les ai pas crus, mais ils ont eu raison! raconte-t-elle en riant.

Ouvrir en mode plein écran Karine Genest et ses voisins s'assurent que tout est mis en place pour protéger leur propriété alors que la fumée, et parfois même les flammes, est bien visible de leur maison. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

C’est le commandant James Kathrein, de la Section de la gestion des feux de forêt, qui passe pour informer les résidents et leur apporter des gicleurs. Il incite les propriétaires à humidifier la terre autour de leur maison et à éloigner tout ce qui pourrait servir de combustible.

Il assure que pour l’instant, aucune structure n’est menacée par l’incendie de Takhini Bridge, mais espère tout de même l’arrivée rapide de la pluie pour aider les pompiers à maîtriser le feu.

Cela importe peu qu’on soit bon, nous ne pouvons pas contrôler ce que la météo fera alors nous devons réagir au mieux de nos capacités , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le commandant des opérations, James Kathrein, fait le tour des propriétés en alerte d'évacuation pour transmettre les dernières informations concernant le feu avec les résidents et distribuer des gicleurs. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Le défi pour eux c’est la chaleur, le terrain et le type de combustible. Le défi pour nous c’est de tenter de travailler avec Dame nature. Dans quelle direction le vent soufflera-t-il? Quand est-ce qu’il changera de direction? [...] nous devons être prêts , illustre-t-il.

Le Yukon compte actuellement 17 feux actifs, dont trois sont toujours jugés préoccupants par les autorités.

Plus au nord, entre Stewart Crossing et Mayo, le brasier de Reverse Creek s'étend maintenant sur 3690 hectares. Le feu n'étant toujours pas maîtrisé, l'alerte d'évacuation demeure en vigueur pour les résidents qui vivent dans le secteur de Silver Trail.

Au sud de Carmacks, le gouvernement garde aussi un oeil sur le feu d'Illusion Creek, un brasier de 8700 hectares qui brûle dans l'arrière-pays. Les autorités soulignent toutefois que l’incendie ne prend pas d’ampleur, mais provoque de la fumée visible dans la région de Faro.