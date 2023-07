Le transport adapté ajouté au service de navettes de la STS pour les festivals

Les usagers du service de transport adapté de la Société de transport de Saguenay (STS) auront finalement accès à une offre similaire aux navettes pour les différents festivals d’été à Chicoutimi.

La STS offre un service de navettes gratuites, de jeudi à samedi jusqu’à minuit et demi, pour les participants du Festival des vins et des Grands crus musicaux, au centre-ville de Chicoutimi.

Mardi soir, Manon Blackburn, directrice de l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées (ARLPH), avait demandé aux élus de présenter une offre similaire pour les usagers du transport adapté, lors de la période de questions du conseil d’arrondissement de Jonquière. Le conseiller municipal Claude Bouchard avait admis que l’idée n’avait pas été soulevée lors de l’élaboration du projet. Il avait alors promis que la requête serait analysée par le directeur général de la STS , Frédéric Michel, dès mercredi matin.

La demande a été exaucée.

On a rendu possible le transport pour les usagers en transport adapté. Donc, les clients qui sont déjà admissibles au transport adapté, chez nous, on a prolongé le retour des festivaliers qui souhaiteraient se rendre jusqu'à 00 h 30 pour être équitables avec le service de navette en transport régulier , explique Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication à la STS .

Pour les personnes admissibles à ce type de transport qui n’ont pas de passe mensuelle, les trajets aller et retour seront gratuits. Il est important de souligner que seuls les trajets vers les événements prévus sont possibles, soit le Festival des vins (13 au 15 juillet), les Grands crus musicaux (13 au 15 juillet) et le Festival des bières du monde qui sera présenté la semaine suivante (20 au 22 juillet).

Toujours sous forme de projet pilote, la STS attend de voir le résultat de cette première expérience d’offre de navettes aux festivaliers avant de confirmer son retour pour l’année prochaine.