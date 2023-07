Des groupes d’affaires réunis à Vancouver continuent de faire pression sur le gouvernement fédéral pour mettre fin au conflit de travail qui dure depuis 12 jours dans les ports de la Colombie-Britannique.

Ceci alors que le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a remis aux deux parties une entente proposée par le médiateur et à laquelle il attend une réponse de leur part d'ici jeudi à 10 h 30.

Le conflit oppose le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, notamment autour des salaires et la sous-traitance.

La Chambre de commerce du Grand Vancouver se réjouit de l'annonce du ministre O'Regan : [Il] a reconnu que la grève cause des dommages économiques importants et qu'elle ne peut plus durer [...] chaque heure de fermeture de nos ports alimente l'inflation pour les consommateurs et les entreprises.

Le temps presse

Les travailleurs subissent une hausse du coût de la vie et les employeurs ont besoin de stabilité aux ports, donc les deux côtés ont avantage à parvenir à un accord , affirme le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.

La PDG de la Chambre de commerce, Bridgitte Anderson, soutient que c’est la plus longue grève que nous ayons connue en Colombie-Britannique.

L’organisme a d’ailleurs présenté un compteur pour rendre compte des pertes engendrées depuis la première journée de débrayage. En date du 12 juillet, à 10 h 30, le coût s’élèverait à plus de 8,8 milliards de dollars d’échanges commerciaux, assure Bridgitte Anderson.

Ouvrir en mode plein écran Le compteur affiche une estimation des pertes entraînées à cause de la grève, d'après la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Bien que nous ayons l'espoir qu'un accord puisse être conclu, la réalité est que si l'une ou l'autre des parties se retire, nous ajouterons 1,6 milliard de dollars de pertes d'échanges commerciaux, et nous nous retrouverons au même point , dit-elle.

Nous demandons au gouvernement fédéral et aux partis d'opposition d'être prêts à adopter une loi spéciale de retour au travail si la médiation n'aboutit pas.

Selon la directrice des affaires provinciales pour l’Alberta et la Colombie-Britannique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Annie Dormuth, 85 % des entreprises britanno-colombiennes estiment que le conflit a assez duré, car l’arrêt des activités portuaires a des conséquences sur leurs opérations.

De son côté, le milieu minier et forestier craint notamment de perdre des clients étrangers.