Un autre projet immobilier à Trois-Rivières sur Saint-Laurent

Un nouveau projet domiciliaire de 72 millions de dollars verra le jour sur les terrains de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. L’entreprise immobilière Immostar y construira le Florent, un projet multirésidentiel de six étages comprenant 218 appartements. Il s’agit du premier développement immobilier d’Immostar à l'extérieur de la région de Québec.

Immostar vise à construire des logements haut de gamme écoresponsables en utilisant des matériaux verts, un système d’alimentation géothermique et en visant l’obtention d’une certification LEED V4.

Plusieurs accommodations et aires communes feront également partie du projet, telles qu’une piscine intérieure et des espaces de cotravail ainsi qu’un stationnement souterrain.

Immostar affirme avoir été en mesure de maintenir un loyer respectable en raison du coût du terrain et du coût des sous-traitants qui demeuraient somme toute bas. L’associé et vice-président développement et marketing chez Immostar, François Pelchat, mentionne que les loyers avoisineront les 1800 $ par mois.

Selon M. Pelchat, ce projet répond certainement à des besoins locatifs existants à Trois-Rivières, malgré le coût du loyer relativement élevé. Présentement il n’y a pas d’offre sur le marché de Trois-Rivières, donc si on veut garder les gens à Trois-Rivières, bien il faut leur offrir des projets qui sont similaires à ce qui se fait à Québec et à Montréal , affirme-t-il.

Le taux d'inoccupation des logements locatifs se situe présentement à 0,9 % à Trois-Rivières.

M. Pelchat mentionne qu’Immostar est persuadé que toutes les unités locatives trouveront preneur, malgré le fait qu’un ralentissement économique soit potentiellement à l’horizon.

La mise en marché des appartements devrait se faire 14 à 16 mois avant la livraison, qui est elle prévue au printemps 2025.

