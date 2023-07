Aide aux sinistrés de Rivière-Éternité : des rencontres individuelles mercredi

Après une rencontre collective mardi soir, des citoyens sinistrés de Rivière-Éternité ont droit à des rencontres individuelles mercredi pour connaître l'aide et les indemnisations offertes par Québec.

Les citoyens avaient été conviés la veille au Chalet des loisirs.

Une cinquantaine de résidences ont subi des dommages lors des inondations et des glissements de terrain survenus le 1er juillet dernier. De ce nombre, un ménage est toujours évacué en raison de l'ampleur du sinistre subi.

La directrice générale de Rivière-Éternité, Sandra Côté, salue le comportement de ses citoyens lors de cette rencontre qui s'est tenue dans le calme et l'entraide.

Publicité

Les rencontres individuelles se déroulent à l'hôtel de ville afin de répondre plus précisément aux questions des sinistrés.

Les gens sont très satisfaits, mais il leur restait encore beaucoup de points d'interrogation. Les rencontres qui se passent aujourd'hui à l'hôtel de ville, individuelles, vont plus répondre aux questions des sinistrés. Hier soir, c'était plus le programme en général et les gens, je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps d'assimiler, de s'asseoir, puis de se faire expliquer parce que c'est un petit peu du cas par cas , a-t-elle mentionné en entrevue mercredi.

L'équipe de soutien psychologique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera encore présente sur place durant une dizaine de jours.

Par ailleurs, la Municipalité se dit bien épaulée par les ministères impliqués et la Sûreté du Québec. Rappelons que la ministre régionale, Andrée Laforest, s'est déplacée très rapidement sur place le 1er juillet.

Des pluies torrentielles ont causé des glissements de terrain à plusieurs endroits sur le territoire de Rivière-Éternité. La route 170, coupée en deux, avait été complètement fermée durant plusieurs jours. Deux touristes en provenance de Québec ont perdu la vie sur la rue Notre-Dame qui mène au secteur de la Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay.

Avec les informations de Mélanie Patry