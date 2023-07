L’entreprise AIM Recyclage de Matane perturbe la tranquillité de ses voisins

Depuis près de trois ans, les résidents de l’avenue Henri Dunant, à Matane, subissent du bruit excessif provenant de AIM Recyclage, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la récupération de métaux. Malgré des avis d’infraction et des amendes de la Municipalité et du ministère de l’Environnement, la situation ne s’améliore pas.

Les résidents trouvent que le dossier s’étire en longueur. Louise Gauthier fait partie d'un groupe de résidents qui ont rencontré le directeur d'AIM dès janvier 2021 pour parler de la situation, sans qu'il y ait d'amélioration.

On vit l'enfer l'été, l'hiver. L'hiver, c'est vrai qu'on n'est pas dehors, mais on les entend quand même dans nos maisons. Les vitres vibrent, on a plus la paix, on ne peut plus [...] être calme dans le fond.