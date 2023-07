Jewell Langford : la chronologie d’un mystère qui a duré près de 50 ans

Une femme du Tennessee a chamboulé sa vie pour s’installer avec un Montréalais rencontré lors d’un voyage en Floride, au milieu des années 1970.

Elle a connu peu de temps après une fin horrible, retrouvée morte et ligotée dans une rivière en Ontario.

Son corps n’a pas été identifié du vivant des membres de sa famille immédiate - dont sa mère - qui avaient pourtant tout tenté pour percer le mystère de sa disparition.

Et ce Montréalais, avec lequel elle s’était installée à Montréal? Après avoir été considéré comme une personne d’intérêt par la police de Montréal à la suite de sa disparition, il a été accusé de son meurtre par la Police provinciale de l’Ontario (PPO)… 47 ans plus tard.

Voici les dates clés de cette affaire classée (cold case, en anglais), qui a progressé rapidement grâce à l’évolution des recherches en matière d’ADN, ces dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Selon les journaux locaux, Jewell Langford avait ouvert un centre spécialisé dans l’exercice et la perte de poids nommé le Imperial Health Spa, en 1972. Photo : Archives du journal The Jackson Sun - 1972

Début avril 1975 : Jewell Parchman Langford, née en 1927, quitte le Tennessee au volant d’une Cadillac et s’installe à Montréal. Elle habite avec Rodney Nichols, qui a été capitaine du club de rugby de Westmount, né en 1942. Selon plusieurs sources, les deux s’étaient rencontrés en Floride.

22 avril 1975 : Jewell Parchman Langford cesse de donner des nouvelles à sa famille, qui commence à s’inquiéter de son sort.

Ouvrir en mode plein écran Jewell Parchman Langford, au centre, est décrite comme une femme qui était en avance sur son temps. Photo : Gracieuseté : Police provinciale de l'Ontario (PPO).

3 mai 1975 : Le corps non identifié de Jewell Parchman Langford est retrouvé dans la rivière Nation, près de Casselman, en Ontario, à 150 kilomètres à l’ouest de Montréal. Elle a été étranglée, ligotée et possiblement jetée en bas du pont sur lequel passe l’autoroute 417, entre Montréal et Ottawa.

5 juin 1975 : Au moins un membre de la famille Parchman Langford se rend à Montréal pour signaler la disparition de Jewell Parchman Langford. Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) n’a jamais fait le lien entre cette disparition et la découverte du corps d’une femme, le mois précédent, en Ontario.

Ouvrir en mode plein écran La plaque commémorant la disparition de Jewell Langford qui se trouvait auparavant dans un cimetière à Jackson. Photo : Gracieuseté Police provinciale de l'Ontario

5 août 1975 : Jewell Parchman Langford est officiellement portée disparue par sa famille. Selon le SPVM , Rodney Nichols a été identifié à l’époque comme une personne d’intérêt au cours de cette enquête. Selon plusieurs sources, il avait temporairement pris possession de la Cadillac de Jewell Parchman Langford, avant que la famille de cette dernière ne vienne la récupérer.

Ouvrir en mode plein écran L’inspecteur-détective Daniel Nadeau, responsable de l'Unité des crimes majeurs de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) Photo : Gracieuseté : Police provinciale de l'Ontario

2015 : 40 ans après la découverte du corps connu sous le nom de Dame de la rivière Nation , l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario est relancée sous la gouverne de l’inspecteur-détective Daniel Nadeau.

Ouvrir en mode plein écran La photo de Jewell Langforf et son buste en argile créé en 2017 par la Police provinciale de l'Ontario (PPO) pour l'identifier. Photo : CBC News

2017 : La PPO dévoile un buste en argile en trois dimensions du corps retrouvé dans la rivière Nation dans l’espoir qu’un membre du public puisse la reconnaître, sans succès.

2019 : Le corps retrouvé en 1975 est exhumé d’un cimetière, à Toronto, afin d’y extraire un échantillon d’ADN de haute qualité. La PPO lance une enquête en généalogie génétique pour tenter de trouver des membres de la famille de la Dame de la rivière Nation . L’enquête vise à trouver des concordances dans des banques de données d’entreprises qui analysent les échantillons d’ADN, et d’ensuite remonter la piste jusqu’à la personne manquante.

Ouvrir en mode plein écran Denise Chung, la nièce de Jewell Parchman Langford, a donné un échantillon d’ADN qui a permis l’identification formelle de sa tante. Photo : Gracieuseté : Denise Chung

2020 : Le processus permet à la PPO d’identifier la Dame de la rivière Nation comme étant Jewell Parchman Langford. Les enquêteurs de la PPO entrent en contact avec des membres de sa famille au Tennessee pour retracer les derniers moments de sa vie, ce qui les mène à collaborer avec les enquêteurs du SPVM .

Ouvrir en mode plein écran Capture de la dénonciation déposée au Palais de justice de L’Orignal. Photo : Radio-Canada

8 septembre 2022 : La PPO dépose une accusation de meurtre contre Rodney Nichols en lien avec la mort de Jewell Parchman Langford. Étant donné que celui-ci réside maintenant en Floride, une demande d’extradition est logée auprès des autorités américaines.

Il n’a pas comparu en lien avec cette accusation et n’a pas déposé de plaidoyer. Radio-Canada a tenté sans succès de joindre cet homme, aujourd’hui âgé de 81 ans, à la résidence où il habite.

4 juillet 2023 : Radio-Canada révèle l’identité du corps retrouvé en 1975 et le dépôt de l’accusation de meurtre dans ce dossier.