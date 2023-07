La Fransaskoisie bien représentée aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest

Cette année, la délégation saskatchewanaise aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest (JFCNO) compte un total de 47 participants et incarne ainsi « la plus grande délégation présente », selon la cheffe de mission pour la délégation de la Saskatchewan, Andréa Perrault.

Les JFCNO visent à créer une plateforme de rencontre et de rassemblement pour la jeunesse francophone et francophile.

Après la cérémonie d'ouverture tenue le mardi, les jeunes de la Saskatchewan ont commencé à faire connaissance avec leurs pairs provenant d'autres provinces du Nord et de l'Ouest, explique Andréa Perrault.

Il y a une fébrilité dans l’air. [...] Il y a toujours une timidité dans la première journée, mais en soirée, après la cérémonie d’ouverture, on a commencé avec des chants et l’esprit des jeux est vraiment présent. Les jeunes ont embarqué à 100 % , affirme Mme Perrault lors de son passage à l'émission Point du Jour.

Les participants s'affrontent et se côtoient dans un total de 12 disciplines, qui sont regroupées en trois profils, dont artistique, engagé et sportif , précise-t-elle.

Le profil artistique comprend les arts culinaires, les arts visuels, l'improvisation et la musique. Dans le profil engagé, on retrouve l'action citoyenne, l'art oratoire et les médias.

En ce qui concerne le profil sportif, les jeunes démontreront leurs talents dans des disciplines telles que le badminton, le basketball, la course à pied et le volleyball.

Le plus grand changement c’est que cette année on a un esprit coopératif , précise Andréa Perrault. On mélange les provinces pour les équipes afin de tisser des liens entre les jeunes et créer une grande communauté francophone.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, la délégation saskatchewanaise compte un total de 47 participants aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest. Photo : Association jeunesse fransaskoise

L’un des participants fransaskois dans la discipline de l'improvisation, Max Cory, indique que son objectif principal est de nouer des liens d'amitié avec des francophones tout en perfectionnant et développant ses compétences dans l'art de l'éloquence.

Faire de l’improvisation en français me permet de développer mon vocabulaire.

Quand j’étais petit, je faisais beaucoup d’improvisation. Là où je vivais à Saskatoon, il y avait un théâtre, donc j’ai suivi beaucoup de cours , explique le jeune fransaskois.

