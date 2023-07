La construction de la Valley Line West à Edmonton nuit aux affaires sur Stony Plain Road

Les entreprises situées le long de la route Stony Plain Road à Edmonton sont en difficulté alors que la construction de la prochaine ligne de train léger Valley Line West bloque leurs magasins et éloigne la clientèle. Cette section de 14 km va relier le centre-ville à Lewis Farms.

Dennis Aronyk, propriétaire depuis 32 ans de Revolution Cycle sur la route Stony Plain Road au coin de la 151e Rue, dit avoir perdu beaucoup de revenus depuis le début de la construction de la ligne, en 2021. C’est beaucoup plus perturbateur que ce que j’avais imaginé , dit-il.

Devant son magasin, la route est complètement détruite et les rues transversales sont bloquées. Les clients doivent accéder au bâtiment par l'arrière en faisant un détour par la 149e Rue et la 100e Avenue.

Presque tous les clients se sentent obligés de me dire à quel point c’était compliqué de venir ici , a déclaré M. Aronyk. Selon lui, pour chaque personne qui s’est rendue au magasin, 10 autres ont rebroussé chemin.

Ouvrir en mode plein écran Dennis Aronyk affirme que Revolution Cycle perd beaucoup de revenus en raison des travaux de construction sur la route Stony Plain Road. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

Selon M. Aronyk, bien que la route devant son magasin soit défoncée et clôturée, les équipes de construction travaillent rarement sur cette section.

Dans le centre commercial entre la 149e Rue et la 148e Rue se situe le restaurant grec à emporter Little Village. Le propriétaire, Theo Psalios, a déclaré avoir perdu 30 % de son chiffre d'affaires lorsque les travaux de construction ont bloqué l'accès à son stationnement l'automne dernier.

Lorsque [le train] sera enfin complété et qu’il circulera devant nous, j'espère qu'il sera rempli de gens. Je serais vraiment contrarié si nous traversions tout cela et que le train était vide , a-t-il déclaré.

Une durée indéterminée

Dans une réponse par courriel, la ville d'Edmonton a indiqué que la route devrait rester fermée jusqu'en novembre 2023 et que les travaux de construction vont se poursuivre en 2024.

Marigold Infrastructure Partners, l’entreprise responsable de construire la Valley Line West, a pour objectif de terminer la construction en 2027 et de procéder ensuite aux essais et à la mise en service de la ligne, dont le calendrier est en cours d’élaboration.

Andrew Knack, conseiller du quartier Nakota Isga, a déclaré que l'objectif était d'effectuer les travaux le plus rapidement possible dans cette partie de la route Stony Plain. Selon lui, le projet de 2,7 milliards de dollars est le plus grand de l’histoire des infrastructures d’Edmonton et il requiert du temps.

Il ajoute que le projet n’en est qu’à ses débuts et que les travaux actuels servent à aménager la route pour accueillir le train léger.

Avec les informations de Natasha Riebe