Le bruit du festival Badlands perturbe des résidents du centre-ville de Calgary

Des résidents du quartier Betline où se déroule le festival de musique Badlands, à Calgary, en marge du Stampede, se plaignent du bruit excessif et font part de leur mécontentement auprès des élus de la ville.

Le festival de musique électronique qui a débuté jeudi se déroule jusqu'à dimanche sous la tente Badlands, située sur la 9e avenue sud-ouest dans le centre-ville. Terry Wong, conseiller municipal de l'arrondissement 7, où se trouve le festival, indique que son bureau a reçu un nombre croissant de plaintes liées au bruit depuis le début de l’événement.

Le problème n'est pas seulement qu'il y a des plaintes, c'est aussi que le bruit empêche les gens de dormir , explique-t-il. C'est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, les enfants et les personnes qui doivent aller travailler le matin.

Le conseiller ajoute que des résidents ont fait part de leurs inquiétudes par le 311, le service municipal qui répond aux questions non urgentes. Certains résidents affirment que le bruit du site n'est pas un phénomène nouveau. Lorsque j'ai appris que le festival Badlands aurait lieu cette année, j'ai eu un choc, car j'ai été traumatisée par l'expérience de l'année dernière , avoue Beth Allan.

Elle dit avoir appelé le 311 à plusieurs reprises l'année dernière, puis avoir contacté le bureau des permis de la Ville de Calgary, plusieurs associations communautaires, ainsi que le conseiller municipal de son arrondissement. La situation n'est pas aussi mauvaise cette année , affirme-t-elle. Au moins, je sais que je peux me coucher après minuit lorsque le volume est réduit.

Peser le pour et le contre des festivals

Janet McPhee habite à quatre coins de rue du stationnement où est installée la tente du festival. Contrairement à certaines grandes villes, le centre-ville de Calgary est généralement assez calme la nuit , raconte cette Calgarienne qui habite le quartier de Beltline depuis 15 ans. Mais lorsque le mois de juillet arrive, il faut savoir que le niveau de bruit sera élevé pendant ces dix jours.

Elle indique que le bruit s'est amélioré par rapport aux années précédentes. Que l'on soit ou non adepte du Stampede [et du Badlands], ce sont des événements très positifs pour la ville et pour l'économie.

Selon Terry Wong, conseiller municipal, Calgary reçoit un nombre croissant de plaintes concernant le bruit dans le centre-ville depuis le début du festival Badlands cette année.

Matt Daniels fait également partie des résidents qui prennent leur mal en patience en mettant en perspective les retombées économiques pour Calgary. Habitant à 400 mètres de distance de la tente, il dit pouvoir entendre une goutte d'eau tomber dans son immeuble à 12 h 01, lorsque le bruit du festival est réduit.

Ces [festivals] permettent aux gens d'explorer les différents quartiers de Calgary , indique-t-il, en ajoutant que les commerces du quartier sont actuellement pleins à craquer.

Après les années difficiles de la pandémie, je pense qu'il est bon de voir ces commerces locaux remplis de gens qui s'amusent.

Radio-Canada n'a pas reçu de réponse des organisateurs du festival Badlands, géré par l'entreprise canadienne Blueprint. Cependant, une lettre distribuée par Blueprint aux résidents des environs du festival mentionne une ligne d'assistance téléphonique et une adresse électronique pour donner des commentaires sur l'événement.