Un projet de loi sur la biodiversité franchit une première étape au Parlement européen

Le Parlement européen a voté mercredi en faveur du projet de loi qui vise à restaurer les écosystèmes de l'Union européenne (UE), malgré les vives oppositions des députés du Parti populaire européen.

Les eurodéputés ont adopté la proposition de loi avec 336 voix pour, 300 contre et 13 abstentions. Ils vont maintenant devoir négocier le texte final avec les pays membres de l' UE afin de parvenir à un accord avant les élections qui auront lieu au Parlement en 2024.

Le projet de loi vise à restaurer les milieux naturels des pays du bloc, dont 81 % sont jugés en mauvais état, et a suscité un vif débat, les députés européens et certains gouvernements s’y opposant et se demandant si l’ UE n’imposait pas trop de réglementations environnementales à l’industrie.

Le Parti populaire européen (PPE), qui réunit le plus de parlementaires au Parlement européen, était opposé à ce projet de loi, arguant qu'il menacerait la production agricole et mettrait en danger la sécurité alimentaire.

Publicité

La Commission européenne et des scientifiques ont rejeté ces conclusions.

Avant le vote, le commissaire européen à l'Environnement, Virginijus Sinkevicius, avait mis en garde contre un rejet du texte qui, selon lui, porterait atteinte à la crédibilité de l' UE sur la scène internationale.

Lors du sommet des Nations unies, qui s'est tenu à Montréal en décembre, les États membres ont fixé 23 objectifs pour préserver la biodiversité, dont un accord pour protéger 30 % des terres et mers mondiales d'ici la fin de la décennie.