Le parc JD Bureau de Rouyn-Noranda se refait une beauté

La Ville de Rouyn-Noranda a procédé, mercredi, à l'inauguration du parc JD Bureau, en face de l'école secondaire d'Iberville.

La métamorphose du parc comprend notamment l'ajout d'une pente gazonnée, de balançoires et de mobilier urbain, en plus de l'installation d'une pergola extérieure.

Le conseiller municipal du district de l'Université, Louis Dallaire, soutient que ces nouvelles installations contribueront à améliorer le dynamisme du secteur.

Le Service des parcs a repensé un peu tout ça pour en faire une agora, un endroit avec une petite pente où on peut venir se rassembler, avec des jeux, pour que ce soit accessible à tout le monde, les jeunes et les moins jeunes , signale-t-il.

Louis Dallaire, conseiller municipal du district de l'Université. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est un espace vert près de l’école d’Iberville, où il y a déjà beaucoup de monde, qui avait été brisé avec le temps. Et là, on a essayé de développer quelque chose de plus durable et accessible , fait valoir M. Dallaire.

Un hommage fort apprécié

Présent lors de l'inauguration, le fils de JD Bureau, Jacques Bureau, s'est dit honoré de l'hommage ainsi réservé à son père.

C’est une fierté, parce qu’on sait que son nom ne sera pas oublié. Il a fait beaucoup pour la ville. Il a été échevin, homme d’affaires et il était très aimé en ville.

Le fils de JD Bureau, Jacques Bureau. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Comme c'est notre quartier, c'est une belle initiative de la Ville d’avoir pensé à mettre le nom de mon père , ajoute M. Bureau.

La Ville de Rouyn-Noranda souligne que le parc a été conçu pour répondre à la fois aux besoins des citoyens et des élèves de l’école d’Iberville. Les étudiants auront la possibilité d'y suivre des classes extérieures grâce à l’aménagement de la pergola et de l’agora naturelle.