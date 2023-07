Ottawa annonce 7,7 M$ pour lutter contre la violence armée à Calgary

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a annoncé, mardi, à Calgary, un investissement de 7,7 millions de dollars pour « bâtir des communautés plus sécuritaires ». L’investissement vise à lutter contre la criminalité violente et celle liée aux armes à feu dans la métropole.

L’objectif est d’arrêter la violence avant qu’elle commence , explique Marco Mendicino qui affirme que la prévention de la violence est pensée différemment en fonction des personnes et des lieux de vie.

Pour certains, il faut créer de nouvelles lois et politiques. Pour d'autres, il faudrait plutôt renforcer l’application de la loi. Selon moi, ces deux éléments sont d'une importance capitale et font partie de notre plan de lutte contre la violence armée , indique Marco Mendicino en ajoutant que le travail de prévention doit commencer au sein des communautés.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, était de passage à Calgary pour annoncer un investissement afin de lutter contre la violence armée. Photo : Radio-Canada

Pour que ça devienne réalité, nous devons nous attaquer à la racine du problème.

Selon Marco Mendicino, pour résoudre le problème de criminalité, il faut avoir des frontières solides, des lois qui sont appliquées et respectées, et une stratégie de prévention efficace .

En 2022, 126 fusillades ont eu lieu à Calgary, une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. L'année dernière, les policiers ont également saisi 517 armes à feu.

La directrice générale de l’organisme à but non lucratif Highbanks Society, Krista Flint, est très reconnaissante de cet investissement. L’argent que nous recevons par l’intermédiaire du programme fédéral change tout pour nous. Il représente le seul financement prévisible et durable que nous sommes en mesure d'obtenir.

Le montant reçu permettra à l’organisme de continuer sa mission. L’argent va nous permettre de prévenir et d’interrompre la chaîne de transmission entre la vulnérabilité et la criminalité , explique Krista Flint.