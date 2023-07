L’Administration régionale Kativik (ARK) n'a toujours pas trouvé la cause de la cyberattaque qui a mis hors service ses systèmes informatiques le 25 juin, mais assure que les données personnelles des résidents ont été protégées.

Les équipes techniques de l’ ARK travaillent sans relâche depuis la découverte de cette brèche informatique et la rapidité d'exécution aurait permis de limiter les dégâts, affirme le directeur général par intérim de l’ ARK , Paul Parsons.

Une des choses que l'on a pu faire, c’est de se débrancher d’Internet. Alors toutes les informations internes ne pouvaient sortir. Nous avions cette possibilité de nous déconnecter pour ensuite regarder à l’interne et comprendre la cause du problème. [...] mais aucune donnée sensible n'a été compromise pour le moment , assure Paul Parsons.

Ouvrir en mode plein écran L'ARK n'a pas encore identifié la manière dont l'intrusion a été rendue possible. Photo : getty images/istockphoto / Михаил Руденко

Communication difficile

Durant plusieurs jours à partir de la cyberattaque, toute communication avec l’administration régionale était devenue impossible. Les lignes téléphoniques et les boîtes courriel ont été désactivées.

Un simple message sur la page Facebook de l’organisation faisait état de cette intrusion.

Dans les jours qui ont suivi la cyberattaque, les lignes téléphoniques de l' ARK ont été remises en fonction.

Les boîtes courriel des employés ont elles aussi été réactivées récemment, soit le signe d’un rétablissement progressif de la situation, selon l' ARK .

Ouvrir en mode plein écran Durant plusieurs jours, chaque courriel envoyé à l'administration régionale n'était pas acheminé. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Nous avons dû utiliser des courriels temporaires pour écrire à nos contacts, clients, fournisseurs, etc. Nous devons rester connectés d’une manière ou d’une autre. [...] Maintenant, nous réintégrons progressivement nos boîtes courriel courantes. C’est un long processus, car nous devons y aller un employé à la fois , ajoute Paul Parsons.

Ce dernier confirme par ailleurs que les réseaux des autres institutions régionales, telles que le service de police du Nunavik ou les aéroports, n’ont pas été atteints, car ils sont distincts du réseau de l’ ARK .

L'enquête toujours en cours

La cause de l’intrusion n’a toujours pas été établie de façon claire. Les équipes de l’administration régionale ont fait appel à une firme externe pour les aider à faire enquête.

Nous sommes encore en train d’analyser la situation. Ce n’est pas quelque chose qu’on prend légèrement, on le prend très sérieusement même. Ça va prendre des semaines, voire des mois, pour revenir à la normale , explique Paul Parsons.

Ouvrir en mode plein écran L'ARK assure que les systèmes informatiques des autres établissements publics régionaux n'ont pas été atteints. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Eilís Quinn

Même si l'administration régionale a connu des jours meilleurs, cette mésaventure demeure malgré tout une opportunité de revoir complètement les protocoles de sécurité de l'organisation, dit Paul Parsons.