Sept-Îles suspend ses publicités sur Facebook et Instagram

La Ville de Sept-Îles se résout elle aussi à appuyer les médias canadiens. La Municipalité a pris la décision de mettre fin à ses publicités sur les réseaux sociaux opérés par Meta.

La maison-mère de Facebook et Instagram a bloqué le partage de nouvelles canadiennes en guise de riposte à l’adoption de la loi C-18, qui prévoit de forcer les géants du web à rémunérer les médias dont ils publient le contenu.

On a regardé ce qui se faisait dans les autres municipalités similaires à la nôtre, on a évalué le pour et le contre. Par la suite, on a fait une recommandation aux membres du conseil , souligne la conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles, Amélie Robillard.

Il faut soutenir les médias d’information d’ici, de notre région, et ceux de partout dans le pays.

La décision de suspendre temporairement les placements publicitaires de la Ville a finalement été prise en début de semaine, lors du caucus des conseillers municipaux.

D’après Amélie Robillard, la Ville a dépensé environ 4000 dollars pour ses publicités sur Facebook et Instagram dans la dernière année.

Le verdict a été rendu lundi après-midi lors du caucus des conseillers municipaux, avant la séance publique. (Photo d'archives)

Elle ajoute que ces publicités représentaient une partie de la stratégie de communication de l'organisation municipale.

Ça nous donnait une visibilité pour certaines de nos publications, notamment pour les offres d’emplois. Les placements publicitaires de Meta nous permettaient de cibler les internautes des autres villes et des autres régions lorsqu’on avait de la difficulté à pourvoir un poste localement , explique Amélie Robillard.

Dans l'Est-du-Québec, certaines villes comme Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane ont déjà emboîté le pas.

Radio-Canada, Québecor, Cogeco et La Presse+ ont aussi fait savoir qu'ils n'achèteraient plus de publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour riposter au boycottage de Meta.