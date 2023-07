Un passager d’Air France sur un vol entre Paris et Toronto a découvert que sa place était souillée de sang et a dû la nettoyer lui-même, sans avoir la possibilité de changer de siège. L’Agence de santé publique du Canada a ouvert une enquête sur cet incident survenu le 30 juin.

L’agence a invoqué son mandat de s’assurer que ce qui arrive au pays à bord d’un moyen de transport ne menace pas la santé publique.

Le passager, Habib Battah, a raconté à La Presse canadienne qu’il avait senti une forte odeur de fumier et remarqué une grosse tache foncée sur le plancher devant son siège.

Il a informé le personnel de cabine de la situation. On lui a alors remis des produits de nettoyage.

Quand il a commencé à frotter, le torchon est devenu rouge sang .

Le personnel lui a expliqué par la suite que quelqu’un avait eu une hémorragie sur un vol précédent, mais qu’on ne pouvait lui assigner un autre siège, parce que l’avion était plein.

On lui a plutôt remis plus de gants et de produits de nettoyage.

Air France n'a pas répondu à la demande de commentaire de La Presse canadienne.

Avec les informations de La Presse canadienne