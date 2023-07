Les crues du 1er mai ont coûté cher en frais de nettoyage aux citoyens de Baie-Saint-Paul. Trop cher, selon certains sinistrés. Devant l’urgence de la situation, tous n’ont pas pris le temps de négocier. Certains ont des regrets, d’autres sont frustrés contre une entreprise qui assure ne pas avoir cherché à tirer profit de la situation.

Dès que les eaux de la rivière du Gouffre se sont retirées des rues de Baie-Saint-Paul, François Bédard a fait comme la plupart de ses voisins : il a appelé Qualinet. En fait, il a plutôt hélé l’un des nombreux représentants de l’entreprise de nettoyage après-sinistre qui arpentaient les rues détrempées de la ville.

Je lui ai demandé : "est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous?" , raconte l’aubergiste.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire du Gîte Fleury, François Bédard. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Les dégâts étaient importants au Gîte Fleury, où François Bédard et son conjoint travaillaient et habitaient. L’eau a complètement inondé le sous-sol et le rez-de-chaussée.

François Bédard a signé un contrat le 5 mai avec Qualinet, sans avoir demandé de soumission. Le lendemain, deux techniciens sont débarqués chez lui. En une journée, ils ont enlevé la boue au sous-sol et ont désinfecté les lieux.

Le travail n'a pas été fait à 100 %, parce que de l'eau continuait à circuler dans le sous-sol, dit François Bédard. C'était satisfaisant, mais pas parfait.

Ouvrir en mode plein écran Le sous-sol du Gîte Fleury était complètement aménagé avant les inondations du 1er mai. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Avant de partir, les techniciens ont installé huit ventilateurs et deux déshumidificateurs. Quatre jours plus tard, un technicien est passé pour effectuer un test d’humidité. Le 16 mai, à la demande du client, l’entreprise récupère les machines laissées au sous-sol. Quelques jours plus tard, François Bédard sursaute en voyant le montant qui, affirme-t-il, dépasse les 8000 $ taxes incluses.

Le montant m'a jeté par terre.

En analysant les montants facturés, il remarque que l’entreprise lui a chargé deux heures de travail en trop. Il contacte Qualinet, qui accepte de baisser la facture à 7500 $, incluant les taxes.

Publicité

Et il y a deux ventilateurs qui n'ont jamais fonctionné, donc j'ai fait enlever ça aussi, ajoute François Bédard. Mais ça reste que c'est un montant qui m'apparaît très élevé.

Avec le recul, François Bédard regrette de ne pas avoir pris le temps de magasiner avant de signer un contrat.

On était en choc post-traumatique, explique-t-il. Il fallait que ça déboule, il fallait que ça aille vite. Les événements s'enchaînaient à une vitesse de fou. Je n'ai pas pris le temps de négocier.

Je me demande s'il n'y a pas une entreprise qui abuse, quelque part, dans ces circonstances là où tout est critique, où tout va trop vite.

Plusieurs sinistrés surpris

Sur la rue Saint-Joseph, plusieurs résidents partagent les mêmes interrogations. Radio-Canada a pu consulter les factures de nettoyage d’une dizaine de sinistrés de Baie-Saint-Paul, tous clients de Qualinet. Certains montants s’élèvent à 9000 $, 10 000 $ et même 14 000 $ pour le nettoyage d’une maison. Même s’ils ont tous signé un contrat détaillant l'ensemble des tarifs horaires de l’entreprise, ces clients affirment avoir été surpris du montant total qu’on leur réclamait.

Dans le cas d’Yves Giroux, la facture s’élève à 7200 $ pour le nettoyage de sa maison patrimoniale. Le jeudi 4 mai, deux techniciens ont travaillé chez lui pendant 5,5 heures chacun. La facture de Qualinet indique que 2,5 heures ont été facturées à temps et demi. Le contrat stipule que l’entreprise charge plus cher pour le travail effectué après 17 h.

Ouvrir en mode plein écran Yves Giroux se tient où se trouvait autrefois son salon. Il a dû arracher plusieurs planches de bois de son plancher pour éviter qu'elles ne pourrissent. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Dans les jours qui ont suivi, un technicien est passé à trois reprises pour effectuer un test d’humidité.

Publicité

C'est drôle, parce qu'à chaque fois qu'ils sont revenus, ils nous chargent une heure pour un inspecteur, et une heure pour un camion, dit Yves Giroux. Ça prend 15 à 20 minutes pour venir inspecter, et la personne vient à pied.

Le sinistré assure avoir exprimé son mécontentement à Qualinet. En attendant de s’entendre avec l’entreprise, il a payé 6000 $ pour éviter de payer des intérêts.

Devant l’urgence de la situation, il n’a pas non plus demandé de soumission.

J'avais vu le prix des machines. Mais le prix des personnes, plus les camions, pis la façon dont c'est chargé, c'est là que je trouve que ça abuse un petit peu pas mal , dit-il.

Louise Desrosiers, qui habite quelques maisons plus loin, ne s’attendait pas à recevoir une facture de 4097 $.

J’ai trouvé que c'était très onéreux , dit-elle.

Elle a notamment été surprise de voir que l’entreprise chargeait des frais administratifs additionnels de 10 % sur le montant total de la facture, et de 8 % de profit . Pour Louise Desrosiers, cela représente 564 $ supplémentaires à payer. Or, ces frais sont bel et bien prévus dans les petits caractères du contrat que Radio-Canada a pu consulter.

Ouvrir en mode plein écran Louise Desrosiers a reçu l'aide de plusieurs bénévoles pour arracher le plancher et couper les murs de sa maison après les inondations. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

On n’était pas là pour profiter des gens

L’entreprise l’admet : elle a dû composer avec l’insatisfaction de certains des quelque 80 clients de Baie-Saint-Paul.

Oui, il y a des clients qui nous ont rappelés parce qu'ils ne s'attendaient pas à un montant aussi élevé , indique Roger Vigneault, directeur des opérations pour Qualinet.

Or, à son avis, les sommes étaient justifiées.

Il faut comprendre qu'on parle d'inondations majeures. Dans certains cas, [il y a eu] plus de quatre pieds d'eau dans le sous-sol. C'est sûr que c'est des travaux d'envergure.

Ouvrir en mode plein écran La rivière du Gouffre est sortie de son lit à Baie-Saint-Paul, inondant la route 362 et le quartier avoisinant. Photo : Facebook/Frederick Tremblay

Roger Vigneault affirme même que l’entreprise a été clémente avec les sinistrés. Dans certains cas, des jours de location de machinerie n’ont pas été facturés, dit-il. Les sommes réclamées pour le déplacement des employés, notamment pour les tests d’humidité, ont été revues à la baisse.

Mon travailleur, c'est un employé de Québec qui se déplace pour aller faire les tests d'humidité, précise-t-il. Dans la fiche de tarification, normalement, un déplacement, c'est trois heures minimum. Ce n'est pas ce qui a été chargé. On a chargé une heure. Il faut comprendre que oui, sur place, c'est peut-être 20 minutes, mais l'employé doit faire un rapport écrit, détaillé. Évidemment, ça prend du temps aussi à faire.

Le contrat de Qualinet mentionne également qu’un minimum de 85 $ par véhicule de service est facturé pour chaque visite effectuée. Cette somme a été chargée à tous les clients dont Radio-Canada a pu consulter la facture.

Roger Vigneault admet toutefois qu’une fois rendus sur place, ses employés peuvent avoir effectué ces visites à pied, puisqu’il était difficile de circuler dans les rues en raison de la présence de véhicules et de débris.

Il assure que l’entreprise est toujours à l’écoute des clients qui seraient insatisfaits de ses services.

On n'était pas là pour profiter des gens, loin de là.

Dur contexte de négociation

Comme les autres sinistrés à qui nous avons parlé, Louise Desrosiers soutient qu’elle n’avait pas la tête à négocier son contrat de nettoyage. Elle n’avait qu’une idée en tête : sauver sa maison.

On est dans la grosse urgence, se remémore-t-elle. Dans un temps record, il faut qu'on débarrasse tout, il faut qu'on assèche le plus rapidement possible pour ne pas avoir de champignon.

À ce sujet, l’avocate chez Option consommateur, Sylvie de Bellefeuille, met en garde les sinistrés.

Même si on est dans l'urgence, la loi, malheureusement, ne change pas.

Elle encourage les sinistrés à négocier le plus possible avec les compagnies avec lesquelles ils font affaire, même si les conditions ne sont pas toujours idéales.

Souvent, dans ce type de contrat là, on n'a pas beaucoup de moyens de négocier, admet-elle. C'est un contrat d'adhésion, un contrat déjà préimprimé et vous ne pouvez pas nécessairement dire : ''moi, la clause numéro 4, j'aimerais la modifier''.

Elle recommande tout de même aux clients d’essayer de trouver un compromis, en tentant de négocier une tarification à la demi-heure plutôt qu’à l’heure, par exemple.

On part du principe que, dans certaines situations, les commerçants vont quand même vouloir conserver leur clientèle. Si les gens se mettent à [ne pas aimer le service], ils risquent de perdre des clients et d'avoir de la mauvaise publicité. Ce n'est jamais bon pour une entreprise.

400 000 $ pour le nettoyage

En vertu de son programme d’indemnisation, le gouvernement du Québec éponge à 90 % les factures pour les travaux d’urgence effectués après les inondations. Les sinistrés n’ont donc à débourser que 10 % de la somme totale.

En date du 12 juillet, le ministère de la Sécurité publique indique avoir remboursé 422 070,78 $ aux sinistrés de Baie-Saint-Paul pour des travaux d’urgence, incluant le nettoyage.

Yves Giroux estime toutefois que les contribuables auraient pu payer moins cher.

Dans le fond, c'est tout le monde qui paie! , dit Yves Giroux, qui affirme avoir alerté le ministère de la Sécurité publique (MSP).

Par courriel, le ministère mentionne qu’il n’intervient pas dans la relation contractuelle entre les sinistrés et les entreprises avec qui ils font affaire.