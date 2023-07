Grand-Pré accueille des artistes de la France, de la Louisiane et de l’Atlantique pour trois journées de célébration de la culture acadienne.

Les Journées acadiennes à Grand-Pré, c’est un événement annuel pour célébrer la culture acadienne à se souvenir de notre passé, mais aussi célébrer la culture avec les touristes et la communauté locale , indique Claude Boudreau, le directeur général de la Société Promotion Grand-Pré.

On fait ça avec un programme de causerie, de musique et de nourriture!

Claude Boudreau, directeur général de la Société Promotion Grand-Pré.

Il explique que le partenaire principal cette année c'est le Congrès mondial acadien 2024. Donc en en amont de ce congrès l’équipe a voulu miser sur la diaspora internationale avec trois journées thématiques.

On sait que le Congrès mondial amène des gens de partout, donc c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire au congrès mondial une année à l'avance!

Une journée française

Le vendredi 14 juillet, la journée de la fête nationale française sera consacrée à la France avec une présentation du dernier documentaire de Phil Comeau, Racines, Diaspora et Guerre, tourné en France avec la comédienne Isabelle Cyr.

Les chansonniers Henri Lafitte et Philippe Apestéguy de Saint-Pierre-et-Miquelon vont aussi offrir un spectacle.

L'auteur-compositeur-interprète Henry Lafitte écrit des chansons nourries de sa vie insulaire et de son histoire dont il partage une partie avec l'Acadie.

Être invité à Grand-Pré revêt une force symbolique très forte, car je suis passionné depuis ma jeunesse par l’originalité de la présence de la langue française dans ce que l’on a appelé le Nouveau Monde , partage Henri Lafitte, auteur-compositeur-interprète depuis plus de quarante ans.

Il se trouve que dans notre contexte régional, les liens avec l’Acadie sont forts, car nous aurons connu des tourments partagés lors des conflits entre l’Angleterre et la France.

Une journée louisianaise

Le 15 juillet sera la journée de la Louisiane.

On va avoir un cours de danse, un gombo sur l'heure du midi et puis aussi une causerie sur l'histoire de la Louisiane , explique Claude Boudreau.

Et puis on a un super groupe de quatre jeunes Cajuns qui vont nous jouer de la musique, donc c'est certain qu’on va taper du pied, puis on va laisser les bons temps rouler le samedi.

Le groupe cajun, Les Amis du Teche seront en concert pour la journée de la Louisiane aux journées acadiennes à Grand-Pré.

Une journée acadienne

Puis, le dimanche 16 juillet, c'est la journée de l’Acadie et l’artiste Vickie Deveau de la Baie Sainte-Marie a été invitée pour offrir une prestation musicale d’une trentaine de minutes.

Quand ils m'ont demandé, ils ont mentionné que c'était important d'avoir une femme acadienne de la Baie qui représente la Nouvelle-Écosse , dit-elle.

C'est spécial de savoir que quand ce qu'on pense a une femme acadienne de la Nouvelle-Écosse, c'est mon nom qui vient, c'est vraiment nice.

La chanteuse Vickie Deveau.

La jeune femme raconte que sa dernière visite à Grand-Pré date d’un voyage lorsqu’elle était élève.

Ça va être puissant pour moi d'y retourner parce que depuis ce temps-là je connais un peu plus de ma culture et de notre histoire acadienne , confie l'auteure-compositrice-interprète.

Je vais pouvoir être là pour représenter les femmes en musique!

Elle ne sera pas la seule à faire vibrer les visiteurs dimanche.

On a un super jam de violon avec des violonistes d'un peu partout en Acadie , dit Claude Boudreau. Les violonistes Dominique Dupuis, du Nouveau-Brunswick, Robert Deveau, du Cap-Breton, Daniel Leblanc, de la Baie Sainte-Marie, puis Adeline Miller, de la Louisiane, vont s’en donner à cœur joie.

Le directeur général de la Société Promotion Grand-Pré espère que la variété d'événements proposés va permettre d’attirer autant de monde que l’an passé.