La motion pour déplacer le refuge de Timmins est adoptée

La motion qui demande le déménagement du refuge Vivre à l'abri (ou Living Space), à Timmins, présentée et appuyée respectivement par les conseillers municipaux Steve Black et John Curley à la réunion du conseil municipal mardi soir, a été adoptée par la majorité des élus.

Seule la maire, Michelle Boileau, a voté contre la résolution.

Cette motion demande que les organisations et conseils impliqués au sein des activités et du financement du centre pour personnes en situation d’itinérance, Vivre à l'abri, présentent des options pour le déplacement de ce dernier loin des secteurs commerciaux et résidentiels.

Une mesure réclamée par plusieurs résidents lors d'une assemblée publique tenue le 22 juin dernier.

Durant cette dernière, des centaines de citoyens avaient fait part aux élus municipaux de leur mécontentement, de leur colère, voire de leurs craintes face à la hausse de la criminalité observée au centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Steve Black est à l'origine de la motion qui a été adoptée par les huit conseillers municipaux mardi soir. Le refuge Living Space a commencé à voir le jour lorsque M. Black était maire de Timmins de 2014 à 2018. Photo : Avec la permission de la Ville de Timmins

Le résident de Timmins André Gagnon a longtemps milité pour le déménagement de Living Space et se réjouit de cette adoption.

Il reconnaît que les itinérants ont besoin d’aide, mais on ne peut pas les laisser faire [tout ce qu’ils veulent] , renchérit-il.

Ils ont mis ça sans penser aux enfants [et] aux personnes âgées qui restent alentour et [à] tous les désastres que ça cause.

Entrées par effractions dans des résidences privées et commerciales, actes de vandalisme… nombreux ont été les incidents rapportés par les participants durant cette assemblée qualifiée de déterminante par M. Black.

Un sujet délicat

M. Black concède l’importance de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance et déplore les commentaires de mauvais goût reçus par certains conseillers et employés de Vivre à l'abri.

Ils ne font que leur travail [...] dans le cadre du mandat qui leur a été confié , a-t-il tenu à dire lors de la réunion.

Je comprends la frustration des citoyens. Ils ont le droit d’être en colère lorsque leur propriété est endommagée et que leur espace personnel est violé. Je sympathise avec eux, mais je condamne les attaques personnelles.

Afin d’assurer l’adoption de sa motion, des amendements ont été approuvés, dont le retrait de l’exigence que le refuge soit déplacé à 2 km de tout secteur résidentiel ou commercial.

Le dossier demeure complexe et touche plusieurs services municipaux, reconnaît M. Black.

Notamment le Service de police de Timmins qui doit répondre à un taux d’appel 130 % plus élevé que la moyenne des villes de taille semblable tout en gérant une pénurie d'agents, selon le conseiller Cory Robin.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Cory Robin a affirmé que son vote allait certainement surprendre les citoyens, mais qu'il fallait tenir compte de leurs préoccupations. Il a tout de même tenu à préciser que le déménagement du refuge n'allait pas régler les problèmes liés à la criminalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

M. Robin se désole que le Living Space soit devenu le bouc émissaire de toute une population alors que l’organisme ne sert que de refuge pour les personnes sans-abri.

Il offre à la population vulnérable une solution de rechange à dormir dans des ruelles . Les clients sont devenus, malheureusement, la cible de l’ire des citoyens alors que ce sont les criminels ou le laxisme des lois qui devraient l’être, a affirmé M. Robin.

J’ai beaucoup d’empathie pour cette organisation qui est injustement ciblée.

Il s’agit d’individus qui traversent une période difficile et qui ne méritent pas d’être traités comme des criminels, a-t-il renchéri. Je suis de tout cœur avec eux .

Publicité

Une responsabilité du provincial et fédéral

Il incombe aux gouvernements provincial et fédéral de régler cette question, croit M. Black.

Selon lui, la province manque à son devoir de fournir aux personnes les plus vulnérables un accès adéquat au logement abordable et à des services de traitement en toxicomanie et en santé mentale.

D’autant plus qu’il s’agit du problème le plus pressant auquel fait face notre communauté , a-t-il ajouté.

Si notre premier ministre [Doug Ford] et son cabinet nous donnent du financement afin que l’on puisse s’attaquer à ce problème, je serai heureux de reconnaître qu’ils forment le meilleur gouvernement n’ayant jamais existé!

M. Curley abonde dans le même sens, mais se montre davantage critique du gouvernement fédéral qui, à son avis, ne transfère pas assez d’argent à la province dans ce dossier.

La province doit recevoir du financement du fédéral afin de pouvoir nous en donner. Il faut que ça vienne d’en haut.

Le conseil souhaite interpeller de nombreux ministres provinciaux et fédéraux afin de les exhorter à travailler ensemble pour ouvrir un centre de traitement, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offrirait tous les services sociaux essentiels, à l’image que devait être le refuge Vivre à l'abri, souligne M. Black.

Publicité

En vertu de la motion adoptée hier, Vivre à l'abri et ses partenaires devront offrir une mise à jour sur leurs projets d'ici trois mois afin que la ville de Timmins puisse à son tour explorer les voies à suivre pour soutenir le refuge.

Le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane doit aussi considérer toutes les possibilités de financement qui s’offrent à lui, notamment les subventions gouvernementales et la vente de l’espace en ce moment occupé par Vivre à l'abri, pour procéder au déménagement.

Avec les informations de Chris St-Pierre