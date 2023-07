La Ville de Lévis a mené un sondage auprès de 1001 résidents – qu’ils soient cyclistes, piétons, automobilistes ou usagers de la STLévis – sur leur sentiment de sécurité lorsqu’ils se déplacent dans leur ville : 96 % d’entre eux affirment se sentir en sécurité. Le Comité de sécurité publique, circulation et transport s’attaque désormais aux points faibles pour améliorer la sécurité routière.

On constate que quartier par quartier, les gens se sentent en sécurité dans leurs propres rues , remarque le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, satisfait des résultats du sondage mené par SOM, du 30 mars au 5 avril.

Les répondants voient l’entretien du réseau en hiver et l’aménagement des rues en été comme des enjeux de sécurité.

La vitesse des autres véhicules, l’incivilité ou l’agressivité des usagers de la route, et le non-respect du Code de la route ont aussi émergé du lot dans les réponses.

Si en grande majorité les résidents semblent satisfaits de la sécurité routière dans leur ville. C’est autour des écoles, des artères principales et sur les voies piétonnières que le bât blesse, selon les résultats.

Principaux endroits où la ville devrait poser des actions en priorité Autour des écoles 20% Sur les artères principales 18% Sur les voies piétonnières 14% Sur les rues résidentielles 12% Aux intersections 11% Sur les voies cyclables 7% Source : Ville de Lévis

Autour des écoles et des artères principales, on a du travail à faire. Le sondage sera un outil utile pour la suite des choses , a ajouté Serge Côté, président du Comité de sécurité publique, circulation et transport.

La Ville de Lévis prévoit présenter en printemps 2024 sa première stratégie municipale de la sécurité routière. Mais avant, les citoyens seront invités à participer à une consultation citoyenne à l'automne.

Les citoyens sont nos yeux et nos oreilles se déplaçant en voiture, en trottinette, à pied ou à vélo. Ils nous apportent des informations exceptionnelles pour mener à bien ce chantier-là.

Favoriser plusieurs modes de transport

À travers cette stratégie, le maire Lehouillier souhaite passer à une ère de convivialité entre les divers modes de transport .

Le maire reconnaît que certaines artères sont plus difficiles à franchir pour certains cyclistes notamment. Il donne en exemple le boulevard Guillaume-Couture ou encore la route du Président-Kennedy.

Ouvrir en mode plein écran L'intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin du Sault à Lévis. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Mercredi, la Ville de Lévis dévoilait les travaux préparatoires pour réaménager la route 116 (des Rivières) et la route 132 (Marie-Victorin) en boulevards urbains.

Ce projet vient consolider la vision municipale d’un axe structurant en mobilité véhiculaire, cyclable et piétonne, déjà amorcée par la Ville de Lévis sur le boulevard Guillaume-Couture , mentionnait la Ville de Lévis, dans un communiqué de presse.

Un point sur lequel l’administration Lehouillier a été vivement critiquée par Accès transports viables.

J’ai rarement vu les termes "boulevard urbain" et "mobilité durable" aussi galvaudés!

On vient ajouter une voie de circulation automobile dans chaque sens sur une route où il y a déjà présence de voies réservées sur une bonne longueur et présence d’une piste cyclable multifonctionnelle. Appeler ça de la mobilité durable, c’est induire en erreur la population, alors qu’on vient essentiellement élargir la route des Rivières, déjà particulièrement accidentogène.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Lehouillier, maire de Lévis Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le maire Lehouillier s’est défendu en disant que le MTMD responsable de cette route se doit de garder deux axes routiers de chaque côté, car c’est une colonne vertébrale . Sur la présence des voies réservées sur cette portion de la route, Gilles Lehouillier indique que ces dernières ne sont pas conformes aux normes actuellement.