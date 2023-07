Une coalition pour revendiquer de l’aide gouvernementale destinée à l’industrie forestière

Plusieurs acteurs du secteur forestier du Québec se sont regroupés pour demander aux gouvernements provincial et fédéral de déployer des moyens importants et adaptés pour faire face aux conséquences des feux de forêt.

Le groupe est formé de l’Alliance forêt boréale (AFB), de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), de l’Association québécoise des entrepreneurs forestiers (AQEF), de la Fédération de l’industrie manufacturière-CSN (FIM-CSN), de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) et du syndicat Unifor.

La coalition demande d’abord au premier ministre Justin Trudeau d’ajuster l’assurance-emploi pour permettre aux travailleurs forestiers d’y avoir accès plus facilement. Elle souhaite notamment la diminution du nombre d’heures assurables requis pour y avoir droit et le prolongement de sa durée. De nombreux travailleurs forestiers ont dû arrêter de travailler pendant plusieurs semaines en raison des feux de forêt.

Nous, chez Unifor, on pense que les gouvernements n’ont pas pris la pleine mesure de ce qu’il s'est passé et de ce qu’il est en train de se passer, a indiqué le directeur québécois du syndicat, Daniel Cloutier, en conférence de presse à Roberval. L’urgence dans la situation ne se limite pas [...] à préserver la population, à préserver les infrastructures des villes et villages.

Deux demandes pour François Legault

Les six organisations ont deux demandes pour le gouvernement de François Legault. Elles souhaitent d’abord que Québec mette sur pied une aide à l’emploi d’urgence rétroactive au début des arrêts de travail causés par les brasiers. Cette mesure permettrait aux entreprises de conserver leurs employés malgré la cessation temporaire de leurs activités.

Pour nos entrepreneurs forestiers, l’ensemble des ressources comptent et les feux occasionnent de lourdes conséquences tant pour les aspects humains, matériels que financiers, a expliqué le président de l’ AQEF , Étienne Boucher. Malgré les efforts consentis pour conserver les employés, plusieurs opérateurs ont été mis à pied temporairement. Le risque de ne pas les voir revenir est réel. Il est primordial pour une reprise d’obtenir un soutien gouvernemental approprié, car il faut bien comprendre que l’entrepreneur a supporté des charges substantielles pendant la période d’arrêt forcée tout en étant privé de revenus importants au sortir d’une période d’investissement intensif pour la maintenance printanière des machines. La situation devient très périlleuse pour plusieurs d’entre eux.

Plusieurs acteurs du secteur forestier ont assisté à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le groupe revendique aussi une meilleure mesure pour les entrepreneurs forestiers, puisqu’il considère que l’annonce de l’aide de 50 millions de dollars n’est pas bien adaptée à la réalité du milieu. Comme il s’agit de prêt avec intérêt, la coalition estime que les entrepreneurs vont essuyer des pertes encore plus importantes s’ils y ont recours et que plusieurs d’entre eux pourraient voir leur avenir être en péril.