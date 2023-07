Un policier de Prince Albert accusé de négligence ayant causé la mort d’un détenu

Le Service de police de Prince Albert indique dans son communiqué que les faits remontent au 7 novembre 2021. Ce jour-là, Saul Laliberte, âgé de 33 ans, est arrêté par la police sans incident.

Il a été ensuite transporté à la zone de détention du Service de police de Prince Albert en attendant sa comparution devant un juge de la Cour provinciale.

Cependant, indique la police, vers 19 h le même jour, l'homme a été retrouvé inconscient dans sa cellule. Des soins lui ont été fournis par les ambulanciers paramédicaux en poste, qui l'ont ensuite transporté à l'Hôpital Victoria où sa mort a été déclarée.

Son décès a fait l'objet d'une enquête du Bureau du coroner de la Saskatchewan et de la police de Saskatoon.

Suite à cette enquête, la Couronne a recommandé l'inculpation du policier pour négligence criminelle ayant entraîné la mort et manquement à l'obligation de fournir les nécessités de la vie, selon un communiqué de la police de Prince Albert.

Selon le chef de police par intérim de Prince Albert, Patrick Nogier, alors que la procédure judiciaire suit son cours, la décision de le relever de ses fonctions a été prise dans le but de maintenir la confiance du public.

Nous reconnaissons notre responsabilité envers la loi, ainsi que les normes et les attentes de notre profession. Nous sommes attachés à la transparence, à l'équité et à la justice. Nous continuerons à travailler avec diligence pour assurer la sécurité et le bien-être de notre communauté tout en maintenant le plus haut niveau de professionnalisme , indique Patrick Nogier dans le communiqué.

Sa première comparution a été fixée au 25 juillet 2023 à la Cour provinciale de Prince Albert.